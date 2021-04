Braga Racing Kickoff: Nem a chuva assusta os mais de 120 inscritos

É um arranque em grande na Velocidade em Portugal. Com mais 120 inscritos divididos pelas várias competições que estarão em pista, os fãs poderão ver através das transmissões das provas grandes espetáculos.

Será com a pista molhada e sem público que vai arrancar este fim de semana a época de velocidade, no Braga Racing Kickoff, sob a égide do CAMI Motorsport, numa jornada com 128 carros inscritos, repartidos por 12 corridas, e para a qual as previsões meteorológicas parecem não deixar dúvidas: chuva, por vezes persistente, entre sexta-feira e domingo.

O programa, bastante preenchido, compreende corridas dos Campeonatos de Portugal Velocidade 1300, de Legends e de Clássicos, e ainda da GT3 Cup, do Troféu C1 e da Single Seater.

“Claro que a certeza de que o tempo vai estar chuvoso é sempre motivo de alguma preocupação, embora no plano desportivo as condições da pista sejam idênticas para todos os pilotos. Estamos entusiasmados, como organizadores, por voltar ao ativo depois de um longo intervalo. Teremos a responsabilidade de inaugurar a temporada de velocidade e vamos trabalhar em condições diferentes do que se o fizéssemos no Estoril ou em Portimão, apostados em dar o nosso melhor para superar as dificuldades que possam surgir. A adesão dos pilotos foi muito favorável, o que nos faz sentir com responsabilidade redobrada para que esta jornada seja coroada de êxito”, destaca Nuno Loureiro, presidente do CAMI Motorsport.