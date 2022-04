Boas corridas em perspetiva no Estoril Racing Kickoff | AutoSport

Mais de 70 equipas alinharam, este sábado, no primeiro dia dos Campeonatos de Portugal de Velocidade promovidos pela ANPAC no Estoril Racing Kickoff. Saiba quem vai parte da pole position para as seis corridas de domingo.

Foi com sol e num ambiente de festa que arrancou a época da Velocidade nacional, no emblemático Circuito do Estoril. Palco de tantos episódios memoráveis do automobilismo mundial, o autódromo português recebe este fim de semana com vários motivos de interesse, em pista e no paddock, num evento organizado em parceria pela ANPAC, Motor Sponsor, P21 Motorsport e ACDME.

Os três Campeonatos de Portugal de Velocidade promovidos pela Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos reuniram mais de 70 viaturas, com destaque para a grelha recorde no CPV Legends. A impressionante grelha de 42 carros é dividida, como habitualmente, em diferentes categorias, mas os Legends terão este ano um campeão absoluto, seguindo a fórmula adotada em 2021 pelo CPV 1300. O consagrado Luís Barros impôs os argumentos do Ford Sierra RS 500 com 0,545s de vantagem sobre o BMW 320d de Manuel Fernandes e Hugo Mestre, também pertencentes à categoria Super Trophy.

Tiago Ribeiro (Honda Integra Type-R), Marcos Oliveira (Westfield), João Luís (Renault Spider), o jovem André Monteiro (Citroën Saxo VTS), Eleutério Duarte (Renault Clio RS), António Barros (BMW M3), Sérgio Pinto (Honda Civic) e António Conceição (Mercedes 190 2.3 16v) foram os mais rápidos das respetivas classes nos treinos cronometrados.

No Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos, João Macedo Silva liderou o pelotão com o Porsche 911 RSR, com Joaquim Jorge a ser o mais rápido da ‘armada’ dos Ford Escort RS, logo na frente de Rui Costa e Rui Alves. No Grupo 5, João Cruz (Ford Escort RS) liderou os cronometrados, com Luís Liberal a fazer o mesmo no Grupo 1, com o Escort RS2000, e Pedro Ferreira / Carlos Fernandes na frente dos H81, com o BMW 323i.

O Campeonato de Portugal de Velocidade 1300, o campeão em título João Braga colocou o Datsun 1200 no topo da tabela de tempos, logo seguido pelo Mini de Tiago

Fino Vitorino e pelo Datsun de Luís Alegria. David Vieira foi o mais rápido entre os Fiat Punto do Desafio ANPAC, Pedro Pimenta liderou os Legends, Rui Moura e Carlos Lourenço (Toyota Starlet 1.3) comandam na categoria H81, e a dupla Carlos Maciel / Carlos Aniceto (Morris Cooper) fez o mesmo nos H71.

Este domingo, o programa do Estoril Racing Kickoff terá um total de 11 corridas, com transmissão em live streaming na página de Facebook da ANPAC.

Os tempos online estão disponíveis em http://circuitoestoril.alkamelsystems.com/