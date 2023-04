ANPAC: Primeiro dia de muita luta em Portimão | AutoSport

A primeira jornada dos campeonatos promovidos pela ANPAC teve ontem as primeiras corridas do ano. As primeiras lutas e os primeiros vencedores. Com mais de 70 pilotos, as competições da Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos (ANPAC) – integradas no Internacional GT Open –, sendo a prova inaugural batizada de ‘Mestre Eduardo Racing Weekend’, figura incontornável do desporto automóvel, a quem foi prestada a devida homenagem pela ANPAC.

João Macedo e Silva domina no CPVC e Luís Alegria impõe-se no CPV 1300

O Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos e o Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 partilharam, excecionalmente, a mesma grelha em Portimão. Na Corrida 1 do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos (CPVC), João Macedo e Silva (Porsche 911 RSR), aproveitou da melhor forma a pole-position (1m57,566s) para impor desde logo o seu poderio no arranque e não só, pois durante a corrida foi construindo uma vantagem que lhe permitiu vencer tranquilamente. Já a luta pela segunda posição foi bem diferente, com Joaquim Jorge (Ford Escort RS 1600) e Rui Costa (Ford Escort RS 1600) a travarem um duelo empolgante até final, tendo o primeiro sido o mais forte e Rui Costa um honroso terceiro classificado. António Soares (Ford Escort RS 1600) garantiu o quarto lugar e Rui Alves (Ford Escort RS 1600) fechou o top-5.

Nuno Lacerda (Mazda Capella) terminou logo a seguir e venceu no Grupo 1, Eduardo Santos (Porsche 924) triunfou nos H81 e Vítor Costa (Lotus Elan) nos H71.

Já na Corrida 1 do Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 (CPV 1300), Luís Alegria (Datsun 1200) – que foi o mais rápido nos treinos cronometrados com a marca de 2m12,118s – garantiu o lugar mais alto do pódio, na frente de Pedro Barbosa (Datsun 1200) e Nelson Resende (Datsun 1200). Jorge Marques (Toyota Starlet 1.3 S) foi o primeiro da classe Legends, seguindo-se João Paulo Costa (Toyota Starlet 1.3 S) e Duarte Nuno Ferreira (Peugeot 106 XSI). Pedro Teixeira (Fiat Punto 85 Sport) venceu no Desafio ANPAC.

Marco Osório vence no CPVSL e Paulo Sousa triunfa no CPVL

O Campeonato de Portugal de Velocidade Legends (CPVL) e o Campeonato de Portugal Velocidade Super Legends (CPVSL) também partilharam, excecionalmente, a mesma grelha em Portimão. Na Corrida 1, assistiu-se a um excelente arranque de Marco Osório (Westfield) – o mais rápido nos treinos cronometrados do CPVSL (1m59,245s) – para liderar de princípio a fim, apesar de duas entradas do safety-car, tendo mesmo a corrida terminado em situação de bandeiras vermelhas. Marco Osório venceu assim no Campeonato de Portugal Velocidade Super Legends e na classe Super Extra e Paulo Sousa (BMW E 36 M3) – o mais rápido nos treinos cronometrados do CPVL (2m01,487s) – que rodou sempre na segunda posição triunfou no Campeonato de Portugal de Velocidade Legends e na classe L99. O terceiro a ver a bandeira xadrez foi Manuel Pedro Fernandes (BMW 320 D), sendo segundo classificado no CPVSL. José António Ribeiro (BMW E 30 M3) venceu na classe L90/Taça Legends 2000 e Gonçalo Novo na L99/Taça Legends 1600, enquanto Rui Silva (Renault Clio Sport RS) triunfou nos Super Turismo e Hugo Branquinho (Renault Clio 2 Cup) nos Super Trophy.