ANPAC, Paulo Miguel: Stock Cup anima e Clássicos exigem uma revitalização

Paulo Miguel fez o balanço do ano, que considerou positivo e mostrou grande entusiasmo pela nova competição, a Stock Cup, que este ano ainda teve pouca expressão, mas que deverá ter mais carros em 2025, num fórmula pensada para ser barata e acessível a todos. Quanto aos Clássicos, Paulo Miguel denotou alguma preocupação e reconheceu que vai ser feito trabalho para entender o motivo da menor expressão da categoria rainha dos clássicos nesta fase, para se tomarem as medidas necessárias para revitalizar os Clássicos.

As competições da ANPAC continuam de boa saúde na sua globalidade e na derradeira jornada de 2024, falamos com Paulo Miguel, um dos responsáveis da ANPAC que, anos após ano, continua a garantir competições interessantes, saudáveis e com bons números.

