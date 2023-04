ANPAC: Macedo Silva e Luís Alegria repetem triunfos em CPVC e CPV1300 | AutoSport

Tivemos hoje a segunda corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Classicos e 1300, que teve como palco o traçado algarvio de Portimão. Os vencedores de ontem voltaram a destacar-se.

Tal como ontem, também hoje o CPV Clássicos e CPV 1300 partilharam, excecionalmente, a mesma grelha em Portimão. Na Corrida 2 do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos (CPVC), João Macedo e Silva (Porsche 911 RSR) voltou a dominar todos os acontecimentos, obtendo uma vitória clara com mais de sete segundos para o segundo classificado. A luta pelo segundo lugar à geral foi bem diferente, com vários pilotos a esgrimirem argumentos, tendo, no final, Rui Costa (Ford Escort RS 1600) sido o mais forte, terminando logo a seguir João Novo (Ford Escort RS 1600), vencedor do Grupo 5. António Soares (Ford

Escort RS 1600) foi o terceiro classificado nos H75, na frente de Bruno dos Santos (Porsche 911 RS) e Cláudio Vieira (Porsche 911 RS). Ricardo Pereira (Ford Escord RS 2000 MKII) venceu no Grupo 1 e Eduardo Santos (Porsche 924) somou mais um triunfo nos H81.

A contar para o Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 (CPV 1300), Luís Alegria (Datsun 1200) voltou a bater toda a concorrência, na frente de Pedro Barbosa (Datsun 1200). Jorge Marques (Toyota Starlet 1.3 S) foi novamente o primeiro da classe Legends, seguindo-se Duarte Nuno Ferreira (Peugeot 106 XSI) e João Paulo Costa (Toyota Starlet 1.3 S). Pedro Teixeira (Fiat Punto 85 Sport) voltou a vencer no Desafio ANPAC.