ANPAC: Faleceu Paulo Alves | AutoSport

É uma notícia que tem tanto de chocante como de triste. Paulo Alves, da ANPAC, faleceu esta madrugada. Um dos responsáveis pelo excelente trabalho que a ANPAC tem desenvolvido ao longo dos últimos anos deixou-nos vítima de doença súbita.

O sucesso do trabalho de Paulo Alves e da ANPAC ficou plasmado na lista de inscritos para Vila Real, uma das mais numerosas de sempre. O sucesso das competições da ANPAC é inquestionável e não poucas vezes foi a espinha dorsal da velocidade nacional. Assim, o nome de Paulo Alves será sempre recordado por todos os que direta e indiretamente estão ligados às corridas nacionais.

Numa publicação nas redes socias a ANPAC lamentou a morte de Paulo Alves:

“Esta é, seguramente, uma das notícias mais difíceis que alguma vez tivemos de escrever. Hoje de manhã o nosso amigo Paulo Alves deixou-nos, inesperadamente. Talvez o termo “deixou-nos” não esteja totalmente correto, porque o Paulinho nunca nos deixará. Ainda recentemente estivemos juntos, como em tantas outras batalhas, no Circuito Internacional de Vila Real, um sucesso absoluto, a todos os níveis, para a ANPAC, para os pilotos, para os verdadeiros apaixonados pelo automobilismo. E muito desse sucesso, ao longo de todos estes anos, deveu-se ao Paulo e à pessoa que ele era: simples, determinado, voluntarioso, apaixonado. Obrigado por tudo Paulinho! Estarás sempre no topo do nosso pódio.

Podemos despedir-nos do Paulo amanhã, na Igreja Nova da Trofa, onde o corpo estará em câmara ardente a partir das 12h30. O funeral será amanhã às 17h00.”

À sua família, amigos e a toda a família da velocidade nacional, o AutoSport endereça as mais sentidas condolências.