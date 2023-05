ANPAC, Estoril: Sábado repleto de ação | AutoSport

A manhã de sábado foi cheia de animação no Autódromo do Estoril para os Campeonatos de Portugal de Velocidade (CPV) 1300, Clássicos, Legends e SuperLegends com treinos livres e qualificação.

No CPV 1300, Luís Alegria levou o seu bem preparado Datsun 1200 à “pole position” (2:02.514) na frente do Citroen AX de Luís Mendes. O primeiro foi o melhor dos H75, o segundo o mais rápido dos Legends 1300.

Destaques, ainda, para Paulo Azevedo (Fiat Punto 85S), o melhor do Desafio ANPAC e para Veloso Amaral que levou o seu Hillman Imp ao melhor tempo dos H71 Troféu 1000. O segundo melhor foi o veteraníssimo Miguel Barata que ao volante de um Datsun 1000 continua a manter viva a sua paixão pelo automobilismo. Terminaram a qualificação 20 pilotos, não tendo completado a sessão Ruben Fernandes e o seu Fiat Punto do Desafio ANPAC.

O Porsche 911 RSR pilotado por Macedo Silva esteve imperial na qualificação dos CPV Clássicos e bateu a forte réplica dos Ford Escort RS 1600 de João Novo e Rui Costa. O 911 RSR foi o melhor nos H75, enquanto o carro da oval azul pilotado por João Novo foi o melhor do Grupo 5. O veterano e simpático Aníbal Rolo levou o seu Datsun 240Z ao primeiro lugar entre os H71 e Pedro Poças colocou o seu Porsche 924 na frente dos H81. Luís Liberal e Francisco Freitas (Ford Escort RS 2000) eram os únicos no Grupo 1 e tiveram alguma infelicidade, não completando a qualificação.

Recuamos todos no tempo até ao DTM em 1987 quando os BMW M3 ditavam leis. Mas acordamos, novamente, em 2023 e no Estoril para ver o domínio BMW e dos M3 no CPV Legends. Paulo Sousa e Paulo Vieira fizeram os dois melhores tempos para a grelha de partida com os seus BMW M3 E36, Luís Liberal ficou logo a seguir com um M3 E30 e Joaquim Soares fechou o quarteto de BMW M3 com a quarta posição. A este conjunto faltaram António Barros (7º) e José Meireles (10º).

Seis BMW M3 que lideraram os L99 (Paulo Sousa) e os L90 (Luís Liberal) deixando para José Almeida (Honda Integra) a primeira posição dos L99 Taça Legends 2000 e para Ricardo Diniz (Honda Civic EK4) a liderança dos L99 Taça Legends 1600. João Ribeiro (VW Golf GTI) foi o melhor nos L90 Taça Legends 2000 e Nuno Basílio (Honda Civic) o mais rápido dos L90 Taça Legends 1600. Arlindo Beça (Toyota Carina E) ficou como o mais rápido dos Legends Trophy.

Finalmente, nos SuperLegends, Marco Osório e Marcos Oliveira não deram muita conversa aos adversários e ao volante do seu Westfield rubricaram a “pole position” na frente do Lotus Elise de Francisco Gonçalves e dos BMW E30 de João Paulo Sousa.

Foram, também, os melhores do SuperExtra. Por seu turno, Telmo Nunes e António Duarte (Renault Clio RS) foram os melhores do SuperTrophy 2000. Nos SuperTurismos, o melhor foi o Honda Civic Type R de Rui Gonçalves.

Como sucede em todas as organizações da ANPAC – desta feita com a colaboração do Motor Clube do Estoril – as corridas terão transmissão em “streaming” nas redes sociais da ANPAC (Facebook) e para seguir os tempos e as incidências de toda a atividade em pista, está disponível um “livetiming” que pode aceder em http://circuitoestoril.alkamelsystems.com/noticeBoard.php.