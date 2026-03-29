ANPAC, Estoril: Bruno Santos novamente em destaque na Corrida 2 dos Clássicos e Legends

A segunda corrida da categoria de Clássicos e Legends no Circuito do Estoril voltou a ver Bruno Santos destacar-se em mais uma prova renhida e bem disputada.

Na frente, a luta pela liderança foi disputada com diferenças reduzidas, especialmente na classe H75, onde vários pilotos rodaram em conjunto durante grande parte da prova. Bruno Santos (Porsche 911 RSR) garantiu a vitória após gerir a pressão nas fases iniciais.

Rui Costa (Ford Escort RS 1800), que chegou a liderar a corrida, após a neutralização por entrada do Safety Car, deu bom espetáculo, mas teve de ser contentar com a segunda posição, enquanto João Macedo Silva (Porsche 911 RSR) completou o pódio, num fim de semana desafiante, aos comandos de um carro que não é habitualmente o seu, exigindo adaptabilidade.

Na classe H86, Pedro Poças (Porsche 944) foi o mais consistente e assegurou a vitória, com António Zenha (VW Golf GTI) na segunda posição. No Grupo 5, João Cruz (Ford Anglia) venceu sem concorrência, tal como Carlos Santos (Ford Escort MK1) em H71 e François Monory (Ford Escort RS 2000) nos H81.

A corrida dos Legends José Meireles voltou a ser o mais rápido, como triunfo garantido nos L90. Na classe L99, Miguel Matias (Citroën Saxo) garantiu a vitória após uma prestação consistente, seguido de Sérgio Pinto (Subaru Impreza GC8) e Pedro Carvalho (Citroën Saxo).

Na L Trophy, Pedro Bartolomeu (Renault Spider) venceu, com Hugo Ferreira (#79, Renault Spider) na segunda posição.