ANPAC Estoril: Bruno Santos e José Meireles em destaque na corrida 1 do CPVC e do CPVL

A Corrida 1 do Campeonato de Portugal dos Clássicos e Legends, disputada no Estoril viu Bruno Santos ser o protagonista, tendo permanecido na frente do generoso pelotão de mais de três dezenas de carros durante a grande maioria da corrida.

Bruno Santos (Porsche 911 RSR) partiu da pole position, acompanhado na primeira linha por Rui Costa (Ford Escort) e com António Soares (Ford Escort MK1) a completar os três primeiros da grelha. João Macedo Silva (Porsche 911 RSR) era quarto. Entre os Legends, José Meireles (BMW E30 M3) foi o mais rápido na qualificação, à frente de Luís Barros (Volvo 240 Turbo) e Hugo Ferreira (Renault Spider).

Na largada, Rui Costa assumiu a liderança, à frente de Bruno Santos, com António Soares próximo. Ainda na primeira volta, Santos recuperou o comando e começou a distanciar-se de Costa, mantendo Soares em terceiro. Atrás, José Meireles seguia em quarto e João Macedo Silva em quinto, com Tiago Santos (Porsche 911 RS) e Luís Barros nas posições seguintes. Em destaque esteve também Luís Liberal (BMW E30 M3), que, partindo da cauda do pelotão, já era quinto na segunda volta.

A corrida sofreu alterações na terceira volta, quando António Soares foi obrigado a regressar às boxes, promovendo João Macedo Silva ao terceiro lugar, com Luís Liberal em quarto e José Meireles em quinto. As idas às boxes multiplicaram-se, com Luís Barros, Cláudio Vieira (Porche 911 RSR) e Pedro Poças (Porsche 944) também a passarem pela via das boxes, aparentemente com problemas.

Na frente, Rui Costa manteve a pressão sobre Bruno Santos, numa luta direta pela liderança. No entanto, à sétima volta, Luís Liberal ficou parado na escapatória da Parabólica, levando à entrada do safety car. Já com o pelotão neutralizado, também Paulo Ascensão (Honda Civic EG6) ficou imobilizado em pista.

A corrida foi relançada a pouco mais de três minutos do final, com Bruno Santos a efetuar um recomeço eficaz, conseguindo distanciar-se de Rui Costa e assegurar a vitória.

No final, Bruno Santos vencu na categoria H75. François Monroy venceu nos H81 (Ford Escort RS 2000) sem concorrência, Carlos Santos triunfou nos H71 (Ford Escort MK1) também sem concorrência e João Cruz foi o único no Grupo 5. Nos H86, a vitória foi para António Zenha (VW Golf GTI). Entre os Legends, José Meireles foi o mais rápido, vencendo também nos L90, enquanto Hugo Ferreira (Renault Spider) venceu o Legends Trophy e Sérgio Pinto (Subaru Impreza GC8) triunfou nos L99.

A segunda corrida está agendada para as 15:40.