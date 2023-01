ANPAC divulga calendário provisório de 2023 | AutoSport

A ANPAC, promotora dos Campeonatos Portugal de Velocidade de Clássicos, Legends e 1300, divulgou o calendário provisório das competições por si organizadas.

Braga continua de fora, não estando ainda resolvidas as questões que impedem o circuito Vasco Sameiro de receber competições, estando agendados 5 provas para a época que se avizinha. O Autódromo do Estoril e o Autódromo do Algarve deverão receber dois fins de semana de competição, a que se junta a visita ao Circuito Internacional de Vila Real.

A época inicia-se a 29 e 30 de abril no Algarve, seguindo-se a ronda no Estoril a 27 e 28 de maio. As ruas da cidade de Vila Real fazem parte do calendário provisório, apesar de alguma indefinição sobre o futuro da prova transmontana, no fim de semana de 30 de junho a 2 de julho. Após as férias de verão regressam os campeonatos da ANPAC, com prova agendada para 16 e 17 de setembro no Estoril, com o Algarve Classic Festival, de 28 a 30 de outubro, a fechar a época desportiva.