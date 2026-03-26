ANPAC: Competição começa este fim de semana, no Estoril
O Autódromo do Estoril recebe o primeiro fim de semana dos campeonatos ANPAC, naquele que será o arranque oficial da época de 2026. O programa estende‑se por dois dias, com o sábado reservado ao Test Day e o domingo dedicado à competição “a doer”, no ANPAC Start Season 2026, envolvendo CPV 1300, Clássicos, Legends e Super Legends, sob organização do Motor Club do Estoril.
O dia 28 será marcado pelo Test Day, uma oportunidade para equipas e pilotos afinarem as máquinas antes do primeiro confronto em corrida. Estão previstas oito sessões de trinta minutos ao longo do dia, permitindo trabalho contínuo de setup. No final, haverá ainda três sessões adicionais de 25 minutos, reservadas em exclusivo a cada categoria: uma sessão conjunta para CPV e Legends, outra para Super Legends e outra para CPV 1300, oferecendo tempo específico para cada pelotão trabalhar em pista limpa.
Horário Test Day
|Início
|Fim
|Duração
|Atividade
|09:45
|10:15
|00:30
|Sessão 1 / Testes Privados
|10:20
|10:50
|00:30
|Sessão 2 / Testes Privados
|10:55
|11:25
|00:30
|Sessão 3 / Testes Privados
|11:30
|12:00
|00:30
|Sessão 4 / Testes Privados
|12:30
|13:25
|00:55
|Almoço
|13:25
|13:55
|00:30
|Sessão 5 / Treinos Privados
|14:00
|14:30
|00:30
|Sessão 6 / Treinos Privados
|14:35
|15:05
|00:30
|Sessão 7 / Treinos Privados
|15:45
|16:15
|00:30
|Sessão 8 / Treinos Privados
|16:20
|16:45
|00:25
|Sessão A / Excl. CPV Super Legends
|16:50
|17:15
|00:25
|Sessão B / Excl. CPV Clássico e Legends
|17:20
|17:45
|00:25
|Sessão C / Excl. CPVCL 1300
Competição de regresso no Domingo
No domingo, 29 de março de 2026, entra em cena o primeiro dia de competição. Nos CPV 1300, a grelha apresenta 22 inscritos, com o Desafio ANPAC a ganhar expressão e a somar 9 participantes. Estão ainda confirmados 5 Clássicos, bem como 3 City, 3 Legends e 2 Stock Cup, garantindo diversidade dentro do pelotão.
Os Super Legends contam com 21 inscritos, com os Honda Type R a tomarem conta de grande parte da grelha. Nesta categoria, serão 8 inscritos em Super Turismo, integrados na Honda Civic Type R Legacy Cup, dois em Super Extra e um em Super Turismo. Paralelamente, os Super Extra contam com 8 inscritos, enquanto os Super Turismo alinham com 3 carros, contribuindo para um conjunto variado de máquinas em pista.
Nos Clássicos, alinham 14 inscritos, dos quais 8 pertencem à classe H75, que continua a ser a que mais carros reúne. Os Clássicos mantêm a tendência já verificada no ano passado de serem uma das grelhas mais pequenas, mas a qualidade das máquinas e dos intérpretes compensará esse facto.
Já os Legends surgem com a lista mais recheada do fim de semana, com 23 carros em pista. Dentro deste grupo, destacam‑se 9 L99 e uma forte presença dos Hyundai Accent, com 9 inscritos no Legends Trophy. A velocidade nacional está de volta com os Clássicos e os Legends a verem luz verdes nesta temporada 2026.
Listas de inscritos
Horários para domingo
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