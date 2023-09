ANPAC Classic Racing este fim de semana no Estoril | AutoSport

Regressam as competições organizadas pela Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos (ANPAC) com a quarta jornada dos Campeonatos de Portugal de Clássicos 1300, Clássicos, Legends e SuperLegends nos dias 16 e 17 de setembro, tendo como palco o Autódromo do Estoril.

Depois de ter levado mais de 100 pilotos ao Circuito Internacional de Vila Real em julho passado, a ANPAC apresenta uma lista de 79 pilotos no evento designado por ‘ANPAC CLASSIC RACING’ do próximo fim de semana.

Luís Alegria e Jorge Marques dominam entre os 1300

O Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 tem conhecido domínio repartido. Luís Alegria (Datsun 1200) e Jorge Marques (Toyota Starlet 1300S) estão separados por apenas oito pontos à chegada ao Autódromo do Estoril. Uma competição muito renhida e que só será decidida, certamente, na derradeira jornada a disputar no Autódromo Internacional do Algarve.

Nos H71, Veloso Amaral (Hillman Imp) perdeu a liderança da competição para José Moreira (Datsun 1200) estando agora em segundo. Mas se olharmos para a Taça 1000, o piloto do Hillman Imp está na frente do Datsun 1000 de Miguel Barata. Já nos H75, Luís Alegria impõe o seu Datsun 1200 a Pedro Barbosa e Nélson Resende, ambos em Datsun 1200. Nos Legends, claro, impõe-se o Toyota Starlet de Jorge Marques, na frente de carro idêntico de João Costa Arantes e do Citroen AX Sport de Luís Mendes. Nos H81, o lindíssimo e diferente Austin Metro de Miguel Miguel destaca-se. Finalmente, entre os Fiat Punto do Desafio ANPAC, Pedro Teixeira não tem deixado os seus créditos por mãos alheias e domina na frente de António Alexandre e Paulo Azevedo.

Rui Costa lidera matilha de Ford Escort RS nos Clássicos

Entre os concorrentes ao Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos, o Porsche 911 RSR de João Macedo Silva tem estado algo frágil e impediu que o piloto concretizasse em pontos o excelente andamento demonstrado. Não espanta, por isso estar o poderoso carro germânico fora do pódio. Muito mais fiáveis, os bem preparados Ford Escort RS de Rui Costa e de João Novo lideram a competição de Clássicos, seguidos do Porsche 924 de Pedro Poças (que também está na frente dos H81 com Luís Delgado em segundo e Eduardo Santos em terceiro). João Macedo Silva consegue ser o segundo entre os H75 atrás de Rui Costa e na frente do Ford Escort de António Soares.

O líder da classe H71, Vítor Costa, não está inscrito no ANPAC RACING CLASSIC e deixa, assim, a porta aberta ao BMW 2800 CS de Domingos Coutinho para apoderar-se da liderança do campeonato.

Os Ford Escort RS 2000 dominam o Grupo 1 com Ricardo Pereira à frente de Nuno Breda. João Novo (Ford Escort RS) está na frente do Grupo 5, com o Ford Escort RS de João Cruz em segundo e o exótico Mazda RX2 Capella de Marco e Simplício Pinto a fechar o pódio.

Paulo Sousa e o BMW M3 dominam Legends

Paulo Sousa e o seu BMW M3 têm dominado os Legends: seis corridas, três “pole position”, seis voltas mais rápidas e seis vitórias! Ainda assim, Paulo Vieira (BMW M3) e Joaquim Soares (BMW M3) têm tentado dar luta ao piloto do M3 e, por isso, as contas do campeonato ainda não estão fechadas. Curiosamente, estes três pilotos ocupam, exatamente a mesma classificação, nos L99.

Por seu turno, nos L90, o BMW M3 de José Meireles continua líder do campeonato na frente de Marco Basílio e Nuno Basílio. Três carros diferentes estão nos três primeiros lugares dos L2000: Honda Integra Type R de José Miguel Almeida, Peugeot 306 GTI de António Sarabando e Toyota Carina E de Arlindo Beça. Piloto que lidera a competição dos Legends Trophy na frente do Renault Spider Trophy de José Calazans e do Toyota Carina E de Rui Meireles.

Os Legends 1600 têm na frente do campeonato o Honda Civic de Ricardo Dinis, seguido de Gonçalo Novo, ao volante de um Peugeot 106 GTI e do Citroen Saxo de Miguel Matias.

Francisco Gonçalves é líder dos Super Legends

O Lotus Elise de Francisco Gonçalves, com cinco vitórias em seis corridas, está na liderança do Campeonato de Portugal de SuperLegends – e também da classe Super Extra – na frente de António Duarte e Telmo Nunes no Renault Clio RS que são, também, os líderes da categoria SuperTrophy. O Honda Civic de Filipe Ferreira é terceiro à geral e segundo na SuperTrophy na frente de Raúl Delgado e Estevão Oliveira igualmente em Honda Civic.

Finalmente, nos SuperTurismo, Rui Silva na companhia de Marco Pinto Moura ao volante do Renault Clio RS. Porém, Marco Pinto é apenas terceiro da classificação, tendo à sua frente a dupla Valdemar Nóvoa e Luís Nóvoa, ao volante de um Honda Civic Type R.

O programa será muito compacto com verificações e Treinos Privados durante o dia de sábado e as sessões de Treinos Cronometrados e as Corridas a serem realizadas no domingo.

Como sucede em todas as organizações da ANPAC – desta feita com a colaboração com o Motor Clube do Estoril – as corridas terão transmissão em “streaming” nas redes sociais da ANPAC (Facebook).

Horário ANPAC CLASSIC RACING

Domingo, 17 de setembro

09:00 – 09:25 – Qualificação (SuperLegends)

09:35 – 10:00 – Qualificação (Legends)

10:10 – 10:35 – Qualificação (1300)

10:45 – 11:00 – Qualificação (Clássicos)

11:30 – 11:55 – Corrida 1 (SuperLegends)

12:15 – 12:40 – Corrida 1 (Legends)

13:00 – 13:25 – Corrida 1 (1300)

13:45 – 14:10 – Corrida 1 (Clássicos)

15:10 – 15:35 – Corrida 2 (SuperLegends)

15:55 – 16:20 – Corrida 2 (Legends)

16:40 – 17:05 – Corrida 2 (1300)

17:25 – 17:50 – Corrida 2 (Clássicos)