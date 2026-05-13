ANPAC: 112 inscritos para a ronda do Algarve

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, acolhe entre os dias 15 e 17 de maio a segunda jornada dos Campeonatos de Portugal de Velocidade promovidos pela ANPAC – Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos. A prova integra o Iberian Racing Festival Algarve e reúne 90 carros inscritos e 112 pilotos em pista, após uma ronda inaugural no Circuito do Estoril.

Os Campeonatos Clássicos, Legends, Super Legends e Clássicos & Legends 1300 são as quatro categorias presentes no fim de semana algarvio, reunindo um plantel diversificado. Os números de inscrições refletem, segundo a organização, a força e a vitalidade crescente das competições da ANPAC, numa fase ainda inicial da temporada em que várias lideranças se encontram em aberto.

O programa da ANPAC estrutura-se em três dias: a sexta-feira é dedicada a sessões de treinos privados (livres) para todas as categorias; o sábado inclui as sessões de qualificação e a primeira corrida de cada categoria; o domingo fica reservado para as segundas corridas.

As corridas podem ser acompanhadas em direto através do canal YouTube da ANPAC: https://www.youtube.com/@ANPACLIVE-i4i/streams