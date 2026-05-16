ANAPC, Portimão: Qualificações intensas

A manhã de sábado em Portimão foi dedicada às qualificações das competições da ANPAC, no arranque de um primeiro dia intenso que contará também com uma corrida durante a tarde. A ordenação das grelhas foi feita nos treinos cronometrados, com várias interrupções por bandeira vermelha.

CPVCL1300

Nos Legends e Clássicos 1300, Carlos Cruz (Datsun 1200) rubricou o melhor tempo da sessão – 2:14.689 – e ficou com a pole nos Clássicos 1300. Seguiram-se João Braga (Datsun 1200) já a mais de sete segundos da referência (2º nos clássicos), A fechar o top 3 e o melhor nos Legends 1300 ficou Fernando Morgado (Suzuki Swift GTI). Na Stock Cup. destaque para a dupla João Miguel Batista / Filipe Monteiro que levaram o seu Opel Corsa ao topo da tabela na sua classe. A dupla Rui Martins e António Martins foi a mais rápida da armada dos Hyundai Accent e no Desafio ANPAC, foi Daniel Gouveia (Fiat Punto 85 S) a fazer o melhor tempo. Destaque ainda para Luís Alcino que foi o mais rápido da City.

CPVC e CPVL

Nos Clássicos e Legendes, João Macedo Silva fez o melhor tempo (2:00.499) e fez a pole nos H75 à frente de Rui Costa (Ford Escort RS 1800) ficou a 0,817 seg., com António Soares (Ford Escort RS 1600) a fechar o top 3 à geral e nos H75. José Meireles (BMW E30 M 3) foi o melhor dos Legends, ficando com a pole nos L90 e a dupla Bruno Lima / Paulo Lima (BMW E 30 M3) ficou com o melhor tempo dos L99. João Cruz (Ford Escort RS 1600) foi o mais rápido nos Grupo 5, tal como a dupla Hugo Ferreira / Marco Osório (Renaul Spider) na Legends Trophy e a dupla Filipe Machado /João Diogo Lopes (Datsun 240 Z) nos H71.

CPVSL

Nos Super Legends a referência foi novamente Nuno Batista que com o tempo de 1:59.834, levou o seu Seat Leon Supercopa ao primeiro lugar da sessão e, por conseguinte, dos Super Extra, seguido de Paulo Santos (Honda C ivic Type R EP3) e Eduardo Machado (Vauxhall Speedster VXR). A dupla Estevão Oliveira / André Ferreira levaram a melhor nos Super Trophy e foram os mais rápidos no Type R Legacy Cup, incluído nos CPVSL. Nos Super Turismo, pole para Rúben Fernandes (Renault Clio RS).

As corridas estão prestes a arrancar no Autódromo Internacional do Algarve.