ANAPC, Portimão: O resumo do fim de semana

Autódromo Internacional do Algarve recebeu um fim de semana de grande intensidade competitiva no âmbito do Iberian Racing Festival, com as categorias da ANPAC — Clássicos & Legends 1300, Clássicos + Legends e Super Legends — a protagonizarem corridas marcadas por recuperações notáveis, lutas diretas, entradas de Safety Car e momentos dramáticos até ao limite.

Nos Clássicos & Legends 1300, João Braga destacou-se como a grande figura do fim de semana ao volante do Datsun 1200 (#13). Na primeira corrida, após problemas técnicos que o fizeram perder várias posições, conseguiu recuperar e vencer na classe dos Clássicos, assinando ainda a volta mais rápida absoluta com 2:22.394. A prova foi interrompida com bandeiras vermelhas após o capotamento de Carolina Martins (#52), que se encontra bem. A vitória absoluta e nos Legends 1300 foi de Fernando Morgado, em Suzuki Swift GTI (#27), enquanto nos Hyundai Games Thierry Montagne venceu à frente de Mariana Posser por apenas 1.994 segundos.

Na segunda corrida dos Clássicos & Legends 1300, João Braga voltou a dominar, liderando de forma isolada rumo à vitória nos Clássicos e registando novamente a melhor volta absoluta, agora com 2:21.641. Um dos momentos mais destacados foi a batalha entre Bernardo Kolbe (#11), em Fiat Punto 85 S, e Nuno Maria Vinhas (#143), em Hyundai Accent, separados por apenas 0.183 segundos no tempo total.

Nos Clássicos + Legends, a primeira corrida foi dominada por uma recuperação de João Macedo Silva, em Porsche 911 RSR (#3), que assumiu a liderança e venceu nos H75 com a volta mais rápida absoluta de 2:01.038, apesar de terminar com um pneu furado, beneficiando da entrada do Safety Car numa fase decisiva. Rui Costa, em Ford Escort RS 1800 (#2), venceu a classe H75/Taça 2000, enquanto João Cruz, em Ford Escort RS 1600 (#33), triunfou no Grupo 5 por apenas 1.096 segundos sobre João Novo (#14).

A segunda corrida dos Clássicos + Legends foi considerada uma das mais emocionantes do fim de semana. João Macedo Silva (#3) falhou a partida, permitindo a João Novo (#14) assumir a liderança. A entrada prolongada do Safety Car a cerca de 10 minutos do final relançou a luta, e João Cruz (#33) ultrapassou João Macedo Silva na última volta, vencendo no Grupo 5 e em termos absolutos com 25:25.908. João Macedo Silva terminou a apenas 0.418 segundos. O final foi marcado por um incidente aparatoso junto à linha de meta entre Tiago Santos (#177) e João Novo (#14); este último encontra-se bem.

Nos Super Legends, a primeira corrida viu Nuno Batista, em Seat Leon Supercopa (#106), liderar durante largos momentos até ser forçado a parar nas boxes por um problema num pneu. Ainda assim, regressou à pista e assinou a volta mais rápida absoluta com 2:00.487. A vitória na Super Extra ficou entregue a Eduardo Machado, em Vauxhall Speedster VXR (#124), apenas 1.358 segundos à frente de Paulo Santos (#167), com Abel Marques (#116) a completar o pódio. Na Super Trophy venceu Estevão Oliveira (#155) e na Super Turismo, Nuno Santos (#172).

Na segunda corrida dos Super Legends, Nuno Batista respondeu de forma exemplar: partindo da 20.ª posição, assumiu a liderança a meio da corrida e venceu de forma clara na Super Extra. Pedro Poças, em Porsche 944 (#105), estreou-se na categoria com um excelente terceiro lugar, terminando a apenas 2.310 segundos de Eduardo Machado. A prova teve duas neutralizações: a primeira após a saída de pista do Honda Civic Type R EP3 (#162), a segunda por um toque entre Abel Marques (#116) e Paulo Santos (#167). Na Super Trophy, a vitória foi da dupla Estevão Oliveira/André Ferreira (#155) por 0.803 segundos sobre Eleutério Duarte; na Super Turismo, Daniel Oliveira (#120) venceu à frente de Ruben Fernandes (#113) e Nuno Santos (#172).

A próxima prova da ANPAC está agendada para o Circuito Internacional de Vila Real, entre 10 e 12 de julho.