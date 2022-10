Algarve Classic Festival: Os resultados das qualificações | AutoSport

Decorre este fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve, a penúltima jornada dos nacionais de velocidade. Os Clássicos, Legends (ontem) e os 1300 (hoje), já disputaram as sessões de treinos cronometrados e já temos grelhas definidas.

No CPVC, foi João Macedo Silva (Porsche 911 RSR) a fazer a melhor marca da sessão com o tempo de 1:58.674, o melhor nos H75, levando a melhor sobre Carlos Vieira (Ford Escort MK1) o melhor dos Grupo 5. Rui Costa (Ford Escort RS 1600) completou o top 3 à geral. Ricardo Pereira (Ford Escort RS 2000) foi o melhor nos Grupo 1 e José Filipe Nogueira (Ford Escort MK1) o mais rápido nos H81.

Nos Legends, foi Francisco Gonçalves (Lotus Elise) a fazer o melhor tempo à geral e nos Super Extra (2:02.455) seguido da dupla Filipe Matias / Rodrigo Macedo(Volvo 850 R) os mais rápidos em Super Trophy e a fechar os três mais rápidos João Paulo Sousa (BMW E36 M3) o melhor dos L99. Tiago Montes (Honda Integra Type R) destacou-se nos L99-2000, assim como Rui Gonçalves (Honda Civic Type R) nos Super Turismo, Ricardo Diniz (Honda Civic Type R) nos L99-1600 e a dupla Filipe Barreto / Francisco Viola foi a mais rápida no Civic Atomic Cup. António Conceição (Mercedes 190 2.3 16V) foi o mais rápido nos L90, bem como Carlos Dias (Honda Civic) em L90-1600 e João Miguel Ribeiro (Volkswagen Golf Gti) em L90-2000.

Nos 1300, luta renhida pela pole à geral e nos H75 com José Fafiães a fazer o melhor registo (2:14.800), 0.025 seg. mais rápido que Luís Alegria. Paulo Mendes fechou o top 3 à geral e foi o melhor nos Legends. No Desafio ANPAC, foi Paulo Azevedo a destacar-se.