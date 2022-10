Algarve Classic Festival: Legends, Clássicos e 1300 com 80 inscritos para Portimão | AutoSport

Um total de 80 inscritos nos Campeonatos de Portugal de Velocidade Legends, Clássicos e Clássicos 1300, para o Algarve Classic Festival 2022 que ainda conta com a presença dos pelotões internacionais dos históricos Fórmulas e Fórmula 1 e do Masters Historic Racing. As competições da ANPAC vão contribuir para que o evento de cariz internacional ganhe maior dimensão.

Os pilotos nacionais formaram uma generosa lista de inscritos (80) para a quarta prova dos Campeonatos de Portugal de Velocidade Legends, Clássicos e 1300, agendada para o próximo fim de semana, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Não obstante o facto das provas anteriores terem sido disputadas por mais de 100 pilotos – em Vila Real foi por uma centena e meia –, na verdade, não era esperada uma adesão tão significativa por parte dos pilotos da ANPAC à jornada algarvia. Caso para dizer, resistentes, mas nunca desistentes.

​“Uma vez mais os pilotos das competições da ANPAC não deixaram de responder a um novo desafio, que é correr no próximo fim de semana, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Consideramos um desafio, dado que cerca de 90 por cento dos pilotos são da região norte e esta quarta prova da época no traçado algarvio é a mais distante do nosso calendário desportivo e, naturalmente, a mais dispendiosa. Face à conjuntura que atravessamos, a ANPAC está muito satisfeita com estes 80 inscritos. São uns bravos resistentes e ficamos muito gratos por isso”, sublinhou Paulo Miguel.

​O Algarve Classic Festival é conhecido por ser um evento emblemático pelos campeonatos internacionais que traz ao nosso país. Por isso mesmo, prevê-se um fim de semana de emoções fortes e as largas dezenas de pilotos dos Campeonatos de Portugal de Velocidade Legends, Clássicos e 1300, vão fazer-se notar de forma bastante significativa, contribuindo para que se assistam a corridas bem emocionantes no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

A ação em pista das competições da ANPAC começa já na sexta-feira com a realização dos treinos livres e das duas sessões de treinos cronometrados reservadas ao Campeonato de Portugal de Velocidade Legends (17h15-17h35) e ao Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos (17h45-18h05). No sábado, depois da sessão de treinos cronometrados do Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 (08h25-08h45), serão disputadas as Corridas 1 dos Legends (09h00-09h25), dos Clássicos (10h25-10h50) e dos 1300 (16h05-16h30). No domingo, realizar-se-ão as Corridas 2, a começar pelos Legends (09h00-09h25), seguindo-se os Clássicos (14h55-15h20) e, por fim, os 1300 (15h35-16h00).