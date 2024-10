Algarve Classic Festival: João Macedo Silva Campeão dos Clássicos

João Macedo Silva (Porsche 911 RSR) H75 venceu a segunda corrida dos Clássicos e com isso assegurou o título absoluto. No final das 13 voltas, o piloto do Porsche bateu Cláudio Vieira (Porche 911 RS H75) por 8.132s com João Novo (Ford Escort Mk1) a ser terceiro da geral e a vencer o Grupo 5.

Logo atrás, a luta que acabou por decidir o título, já que Rui Costa, que entrava para esta prova na frente da classificação absoluta, face ao facto de Macedo e Silva estar desde o arranque na frente, precisava de ser, pelo menos, terceiro para ser ele o Campeão, o que não conseguiu ficando ‘preso’ atrás de António Soares (Ford Escort Mk1/H75) com Rui Costa (Ford Escort RS 1800/H75) a terminar poucos décimos atrás do quarto classificado.

O piloto do Ford Escort RS preto com o #2 bem tentou por todos os meios suplantar os adversários à sua frente, António Soares, mas este vendeu bem cara a posição, dando muita luta. Pelo meio, os dois concorrentes tiveram que dobrar muitos carros, e foi aí que Rui Costa, por vezes, perdeu mais tempo e com as voltas a serem cada vez menos, nunca conseguiu estar numa posição clara de passar o seu adversário, quedando-se pelo quinto lugar.

Rui Alves (Ford Escort Mk1/H75) foi sexto na frente do piloto também de TT, Tiago Reis (Ford Escort Mk1/ H75) com a dupla Lima-Paradela (BMW E30 M3( no oitavo lugar e a fechar o top 10, Ricardo Pereira (Ford Escort RS 2000/H81) e Luís Alegria (Datsun 1200/H75) vencedor dos Clássicos 1300

O pormenor quanto a todos os títulos, mais tarde, em novo texto.