Algarve Classic Festival: ‘Grand Finale’ dos Campeonatos de Portugal de Velocidade da ANPAC

A quinta e última jornada dos Campeonatos de Portugal de Velocidade 1300, Clássicos, Legends e SuperLegends vai animar o Autódromo Internacional do Algarve, contando com a participação de 88 pilotos. Esta etapa decisiva será crucial para as classificações finais, com um coeficiente de 1.5 a influenciar os resultados dos quatro campeonatos. Para os fãs de desporto motorizado, todas as provas serão transmitidas ao vivo nas redes sociais da ANPAC.

O “Grand Finale” dos Campeonatos de Portugal de Velocidade organizados pela Associação Nacional de Pilotos de Carros Antigos (ANPAC) vai acontecer no Autódromo Internacional do Algarve nos próximos dias 25 a 27 de outubro, incluído no apertado programa do Algarve Classic Festival. Serão, assim, encontrados os campeões das diversas categorias dos Campeonatos de Portugal de Velocidade 1300, Clássicos, Legends e SuperLegends.

Mantendo a tradição nas provas organizadas pela ANPAC, as competições de clássicos terão no Algarve Classic Festival uma lista de inscritos fantástica com 88 pilotos. Ou seja, repete-se o número de pilotos inscritos no ANPAC HistoricRacing realizado no Autódromo do Estoril, mostrando, assim, a vitalidade dos Clássicos na Velocidade nacional.

Olhando para as listas de inscritos, teremos em pista 21 automóveis nos Clássicos 1300 e 18 nos Clássicos (as duas categorias vão correr juntas devido ao apertado programa do Algarve Classic Festival), 24 pilotos nos Legends e 25 nos SuperLegends.

O programa das provas da ANPAC começa na sexta-feira (25 de outubro) com os treinos livres. Os Legends estarão em pista a partir das 08.50, enquanto os Clássicos e os 1300 entram em pista às 11.30, seguidos dos Super Legends às 13.05. As qualificações acontecem da parte da tarde, com os Legends a cumprirem essa sessão às 14.25, os Clássicos e os 1300 às 16.10 e os Legends a partir das 17.20. As primeiras corridas serão no sábado (26 de outubro) com os Legends a entrarem em pista às 10.15, seguidos dos Clássicos e 1300 às 12.25 e dos SuperLegends às 14.35. Finalmente, o domingo (27 de outubro) está reservado para as segundas corridas dos Legends (08.10), Clássicos e 1300 (12.25) e SuperLegends (16.55).