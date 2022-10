Algarve Classic Festival, CPVC: João Macedo Silva “vinga-se” e vence corrida 2 | AutoSport

João Macedo Silva (Porsche 911 RSR) venceu a segunda corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos no Autódromo Internacional do Algarve. O piloto do Porsche “vingou” o resultado na primeira corrida, onde perdeu a liderança após um problema no carro alemão à entrada da reta da meta na última volta. João Macedo Silva venceu a corrida e na categoria H-75, sendo seguido de Carlos Vieira (Ford Escort MK1) – primeiro no Grupo 5 – e Rui Costa (Ford Escort RS 1600), que lutou bastante com Joaquim Jorge (Ford Escort RS 1600), o quarto classificado à geral.

Joaquim Jorge arrancou da pole position, enquanto Rui Alves (Ford Escort RS 1600) saiu do pitlane e atrás de todo o pelotão. Ainda nas primeiras curvas, Carlos Vieira, que saiu do segundo posto da grelha, pressionou o polesitter e conseguiu mesmo a ultrapassagem ao homem do Ford Escort nº 6. Quem aproveitou foi João Macedo Silva que aproximou-se do duo da frente, alcançando a liderança do pelotão na primeira passagem pela linha de meta, mas Vieira aproveitou o melhor desempenho dos Ford Escort nas primeiras curvas para recuperar a primeira posição. Mais atrás, arrancando do 16º posto da grelha, Rui Costa recuperou várias posições na volta inaugural ao traçado do Autódromo Internacional do Algarve, subindo ao quarto posto na mesma altura em que João Macedo Silva ultrapassou novamente Carlos Vieira pela liderança do pelotão. Desta vez o piloto do Porsche não deu qualquer hipótese a Vieira para responder e ganhou algum terreno para o piloto do Ford Escort.

Passado as primeiras voltas mais disputadas, João Macedo Silva escapou aos perseguidores, passando a ter mais de 3 segundos para Carlos Vieira, que deixou Joaquim Jorge a cerca de 4 segundos de diferença.

À entrada dos últimos 12 minutos de corrida, Joaquim Jorge passou a ter a companhia de Rui Costa, que vinha a recuperar terreno para o terceiro classificado, enquanto Macedo Silva aumentava a vantagem sobre Carlos Vieira na frente da corrida. Mais atrás, o oitavo e nono classificados, Ricardo Pereira (Ford Escort RS 2000) e Ricardo Gomes (Ford Escort RS 2000), lutavam pelo primeiro posto entre o Grupo 1.

Com um pouco menos de 10 minutos para o final da segunda e derradeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos, Rui Costa ultrapassou Joaquim Jorge no gancho do traçado algarvio. No entanto, Joaquim Jorge respondeu algumas voltas depois à ultrapassagem, recuperando a terceira posição da classificação geral. Também João Cruz (Ford Escort RS 1600) e António Soares (Ford Escort RS 1600) na quinta e sexta posição, respetivamente, travavam uma luta pela melhor classificação.

Rui Costa ainda voltou a repetir a manobra de ultrapassagem sobre Joaquim Jorge no gancho do AIA, subindo ao terceiro lugar da classificação. No entanto, Jorge deu luta e na última volta da corrida os dois mudaram de posição, com Costa a conseguir de vez o terceiro posto à geral. Foi uma luta até aos últimos metros da corrida, que foi vencida por João Macedo Silva – o primeiro classificado também dos H-75 – com 17.601s sobre o segundo classificado, Carlos Vieira, o primeiro entre o Grupo 5.

Ainda antes da última passagem pela linha de meta, António Soares ultrapassou João Cruz e alcançou o quinto lugar.

Ricardo Pereira foi o primeiro classificado do Grupo 1 e nos H-81 foi José Nogueira (Ford Escort MK1) o primeiro classificado.