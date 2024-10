Algarve Classic Festival, Clássicos palco de luta intensa entre Rui Costa, Macedo Silva e António Soares

O Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos tem sido dos mais interessantes no que toca às mudanças no topo da tabela classificativa. Vários pilotos já passaram pela liderança que, á entrada da derradeira jornada, está entregue a Rui Costa. Porém, o piloto do Ford Escort RS MKII tem uma curta vantagem para João Macedo Silva, olhando ao coeficiente de majoração da pontuação da derradeira jornada. Mais distante, mas ainda com possibilidade de destronar Rui Costa, João Novo e António Soares espreitam um fim de semana menos conseguido para o piloto do Escort.

Vítor Costa lidera a categoria H71, com José Filipe Nogueira no seu encalço. O piloto do Ford Escort terá, porém, de ter em atenção o que poderá fazer Domingos Sousa Coutinho ao volante do seu BMW. Já nos H75, o cenário é exatamente igual ao do campeonato absoluto. Rui Costa lidera com João Macedo Silva e António Soares a fazerem marcação cerrada. São estes os três pilotos que têm reais possibilidades de ganhar esta categoria.

Pedro Silva não vai estar no Algarve a defender a liderança da categoria H81, pelo que Pedro Poças, desta feita a dividir o volante do Porsche 924 com Eduardo Santos, passa ser o grande candidato ao título. A ausência dos seus mais diretos adversários reforça esse estatuto de candidato a ser campeão H81. Rui Ribeiro é o único dos concorrentes ao Grupo 1/3 Nacional que se inscreveu para o Algarve Classic Festival, pelo que necessita, apenas, de participar para se sagrar campeão. Já no Grupo 5, a conversa é bem diferente com João Novo com escassa vantagem para o campeão de 2023, João Cruz que, no Algarve, já estará ao volante do seu magnífico Ford Escort RS 1600 MKI. Será entre os dois que será dirimida a questão do título do Grupo 5.

Horário ANPAC

Sexta-feira, 25 de outubro

08.50 – 09.10 – Treino Livre (CPVL)

11.30 – 11.50 – Treino Livre (CPVC + 1300)

13.05 – 13.35 – Treino Livre (CPVSL)

14.25 – 14.50 – Qualificação (CPVL)

16.10 – 16.35 – Qualificação (CPVC + 1300)

17.20 – 17.45 – Qualificação (CPVSL)

Sábado, 26 de outubro

10.15 – 10.40 – Corrida 1 (CPVL)

12.25 – 12.50 – Corrida 1 (CPVC + 1300)

14.35 – 15.00 – Corrida 1 (SuperLegends)

Domingo, 15 de setembro

08.10 – 08.35 – Corrida 2 (CPVL)

12.25 – 12.50 – Corrida 2 (CPVC + 1300)

16.55 – 17.20 – Corrida 2 (CPVSL)