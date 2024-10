Algarve Classic Festival, Clássicos/Clássicos 1300: triunfos de João Macedo Silva e Luís Alegria

João Macedo Silva (Porsche 911 RSR/H75) venceu a primeira corrida dos Clássicos deste fim de semana do Algarve Classic Festival, dominando por completo a corrida de 25 minutos, batendo Rui Costa (Ford Escort RS 1800/H75 por 32.688s com António Soares (Ford Escort Mk1/H75) a terminar no pódio e também como terceiro da categoria H75. Rui Alves (Ford Escort Mk1/H75 ) foi 4º na mesma categoria na frente do vencedor dos H81, Ricardo Pereira (Ford Escort RS 2000/H81) com o sexto a ser João Novo (Ford Escort Mk1) vencedor do Grupo 5, na frente de Marco e Simplício Pinto (Mazda Rx2 Capella/Grupo 5).

Nos Clássicos 1300 0 triunfo foi para Luís Alegria (Datsun 1200/H75), que terminou no 9º lugar da geral.