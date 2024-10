Algarve Classic Festival, Bernardo Sá Nogueira e Joaquim Soares tentam título nos SuperLegends

A maior grelha dos Campeonatos de Portugal de Velocidade organizados pela ANPAC oferece, sempre, corridas espetaculares com lutas nas várias categorias. Francisco Gonçalves foi campeão em 2023 com o seu Lotus Elise e estava a caminho de novo título quando dois abandonos estragaram a festa.

Por seu turno, Bernardo Sá Nogueira e Joaquim Soares, com um muito fiável e bem preparado Alfa Romeo 147 Cup, têm sido regulares e com vitórias na sua classe e à geral, lideram o campeonato. Veremos se menos de 20 pontos que os distanciam serão suficientes para entregar o título aos pilotos da Alfa Romeo. Dizer que Valdemar Nóvia, Eleutério Duarte, Arlindo Beça, Luís Delgado, Estevão Oliveira, e António Duarte podem discutir, matematicamente, o cetro dos SuperLegends.

O Lotus Elise de Francisco Gonçalves manteve a liderança dos SuperExtra com uma almofada sensível para Arlindo Beça, com João Paulo Sousa e André Tavares a ainda puderem sonhar com o título da categoria. Claro que Bernardo Sá Nogueira e Joaquim Soares estão na liderança da SuperTrophy 2000, com significativa vantagem para Eleutério Duarte, Estevão Oliveira, Luís Delgado e António Duarte. São os únicos que podem sonhar com a vitória na categoria.

Valdemar Nóvoa está na frente dos Super Turismo com uma boa vantagem para Sérgio Monteiro. Porém, o líder do campeonato não vai estar presente o que implica que Luís Nóvoa também não estará na luta pelo título. Assim, Sérgio Monteiro é o grande candidato a sagrar-se campeão da categoria Super Turismo, embora tenha de enfrentar a concorrência de Nuno Figueiredo que é quarto classificado e vai estar presente no Algarve Classic Festival.

Horário ANPAC

Sexta-feira, 25 de outubro

08.50 – 09.10 – Treino Livre (CPVL)

11.30 – 11.50 – Treino Livre (CPVC + 1300)

13.05 – 13.35 – Treino Livre (CPVSL)

14.25 – 14.50 – Qualificação (CPVL)

16.10 – 16.35 – Qualificação (CPVC + 1300)

17.20 – 17.45 – Qualificação (CPVSL)

Sábado, 26 de outubro

10.15 – 10.40 – Corrida 1 (CPVL)

12.25 – 12.50 – Corrida 1 (CPVC + 1300)

14.35 – 15.00 – Corrida 1 (SuperLegends)

Domingo, 15 de setembro

08.10 – 08.35 – Corrida 2 (CPVL)

12.25 – 12.50 – Corrida 2 (CPVC + 1300)

16.55 – 17.20 – Corrida 2 (CPVSL)