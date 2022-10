Algarve Classic Festival: ANPAC transmite corridas em direto | AutoSport

Um total de 80 inscritos nos Campeonatos de Portugal de Velocidade Legends, Clássicos e 1300, para o Algarve Classic Festival 2022, que reúne algumas das melhores máquinas do passado no próximo fim de semana tendo como palco o Autódromo Internacional do Algarve.

As competições a cargo da ANPAC ( Legends, Clássicos e 1300) terão transmissão em direto na sua página de Facebook a partir de sábado. Poderão ser vistas as duas corridas de cada um dos Campeonato de Portugal.

A ação em pista das competições da ANPAC começaram já esta sexta-feira com a realização dos treinos livres e das duas sessões de treinos cronometrados reservadas ao Campeonato de Portugal de Velocidade Legends (17h15-17h35) e ao Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos (17h45-18h05). No sábado, depois da sessão de treinos cronometrados do Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 (08h25-08h45), serão disputadas as Corridas 1 dos Legends (09h00-09h25), dos Clássicos (10h25-10h50) e dos 1300 (16h05-16h30). No domingo, realizar-se-ão as Corridas 2, a começar pelos Legends (09h00-09h25), seguindo-se os Clássicos (14h55-15h20) e, por fim, os 1300 (15h35-16h00).