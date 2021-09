ACDME Race Weekend: Lista de inscritos dos Clássicos, 1300 e Legends | AutoSport

O próximo fim de semana trará animação ao Circuito do Estoril, com o ACDME Race Weekend, que contará com os Campeonatos Nacionais de Velocidade Clássicos, 1300 e Legends, assim como o GT3 Cup, Troféu C1 e os SSS.

As listas de inscritos continuam bem preenchidas e contam com algumas novidades. No Super Challenge temos o regresso de Luís Silva, inscrito na categoria Super Trophy ao volante do BMW E30 M3. Luis Palhão também fará a estreia do seu BMW E36 2.8. Nos Super Turismos dois novos Honda Civic Type R a juntarem-se a lista para as duplas Tomás Ribeiro / Rui Ribeiro e para Raul Delgado / Luís Delgado.

Teremos também a estreia do Fiat 127 ex. F3 auto pelas mãos de Paulo Spínola. Juntam-se a festa dos 1000, Carlos Maciel / Carlos Aniceto ao volante de um Austin mini e a dupla Miguel Barata / Veloso Amaral no seu habitual Datsun 1000.

