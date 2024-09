88 inscritos para a quarta jornada dos Campeonatos de Portugal da ANPAC no Estoril

ANPAC Historic Racing leva até ao Estoril 88 pilotos para a quarta jornada dos Campeonatos de Portugal de Velocidade 1300, Clássicos, Legends e Super Legends.

A quarta jornada dos Campeonatos de Portugal de Velocidade 1300, Clássicos, Legends e Super Legends realiza-se dia 15 de setembro no Autódromo do Estoril, com corridas separadas e listas de inscritos muito completas nas competições a cargo da Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos (ANPAC).

Os Campeonatos de Portugal de Velocidades Clássicos 1300, Clássicos, Legends e Super Legends estão de regresso à ação depois do Circuito de Vila Real e da pausa estival. O ANPAC Historic Racing marca o início da fase final das competições com a jornada a disputar este fim de semana no Autódromo do Estoril e o “Grand Finale” a decorrer no Autódromo Internacional do Algarve, englobado no Algarve Classic Festival, nos dias 25 a 27 de outubro.

Como tem sido tradição nas provas organizadas pela ANPAC, o ANPAC Historic Racing terá uma recheada lista de inscritos com 88 pilotos a demandarem o Autódromo do Estoril. Cada categoria terá as suas provas com treinos cronometrados e duas corridas, num fim de semana exclusivo para os pilotos dos campeonatos geridos pela ANPAC. Esta mostra de vitalidade da velocidade nacional, coloca estes campeonatos como dos mais participados e emotivos da velocidade nacional no que toca aos Clássicos.

Contas feitas, serão 26 pilotos a disputar as vitórias nas diversas categorias entre os Clássicos 1300, 24 estarão na categoria Legends, 17 carros preenchem a grelha dos sempre espetaculares Clássicos e 21 pilotos vão lutar pela vitória nos Super Legends.

A animação em pista começa no domingo, dia 15 de setembro, a partir das 09.00 com os treinos cronometrados. A parte da manhã será dedicada ao exercício da busca da pole position e o final da manhã e a parte da tarde para encontrar os vencedores das duas corridas de cada competição.

Clássicos 1300: Luís Mendes domina, mas contas ainda não estão fechadas

Quatro dezenas de pilotos estão na classificação absoluta do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos 1300. Porém, apenas uma mão cheia tem a oportunidade de tentar roubar o cetro a Luís Mendes. O piloto do Citroen AX tem estado imparável e está na liderança absoluta da competição. Seguido de Pedro Barbosa, João Braga, António Costa, Ruben Fernandes, Miguel

Miguel, João Arantes e Jorge Marques. Estes são os únicos com possibilidades matemáticas de poderem contrariar Luís Mendes.

Depois das vitórias em Vila Real, Luís Alegria tomou-lhe o gosto e vai levar o seu Datsun 1200 até ao Estoril, antevendo-se uma luta sem quartel entre o campeão em título e o pretendente à coroa em 2024. Mais um motivo de interesse para a jornada do Estoril.

Nos H75, Pedro Barbosa lidera a competição com João Braga muito perto e Nelson Resende a fechar o pódio. As duas vitórias de Luís Alegria em Vila Real deram-lhe o ensejo de ainda pensar no título quando faltam disputar quatro corridas (Estoril e Portimão) mais de uma centena de pontos em disputa.

Miguel Miguel lidera confortavelmente a categoria H81 com o seu Austin Metro, na frente de João Neves e Ângelo Ribeiro. Temos de destacar, ainda, a dupla Veloso Amaral e Miguel Barata que ao volante do Datsun 1000 vão estar presentes no Estoril para consolidar a sua liderança nos H71 – Taça 1000. Uma dupla de pilotos veteranos que é das mais acarinhadas no paddock da ANPAC.

Naturalmente, Luís Mendes é o primeiro nos Legends, contando por vitórias as provas realizadas, com João Paulo Arantes em segundo seguido de Jorge Marques. Finalmente, entre os pilotos do Desafio ANPAC, a luta pelo título está ao rubro. Tal como as provas desta categoria. António Costa é o primeiro classificado, seguido muito perto por Ruben Fernandes, fechando o pódio Nuno Pinheiro. Por outro lado, destaque para a Stock Cup que vai promover a estreia de dois carros, o Peugeot 107 e o Honda Jazz.

Clássicos são palco de luta intensa entre Ford e Porsche

As corridas do Campeonato de Portugal de Clássicos têm sido eletrizantes e isso espelha-se na classificação atual da competição. João Novo está na frente com magra vantagem para Rui Costa e para João Macedo Silva. Três carros diferentes (Ford Escort RS 1600 MKI, Ford Escort RS MKII e Porsche 911 RSR) em luta sem quartel pelo título de 2024. E com a companhia de João Cruz e Rui Alves, um pouco mais atrás na classificação, mas com chances matemáticas de conseguir o título absoluto.

Rui Costa, por seu lado, lidera nos H75 com uma curta vantagem para João Macedo Silva e António Soares. Mas até Rui Alves está na luta pela vitória no campeonato, embora seja uma tarefa quase impossível como sucede com Manuel Moura Teixeira que está na quinta posição. Vítor Costa, José Filipe Nogueira e Domingos Sousa Coutinho (Lotus Elan, Ford Escort RS 1600 e BMW 2800 CS, respetivamente) ainda estão a dirimir qual será o campeão 2024 na categoria H71.

O campeão em título do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos Grupo 5 está, nesta altura, no segundo lugar. Na frente de João Cruz está João Novo, também, ele num Ford Escort RS 1600 MKI. E a luta pelo título na categoria será entre estes dois, pois os restantes pilotos não vão estar presentes na prova do Estoril. Nos Grupo 1/3 da competição dos Clássicos, Rui Ribeiro está na frente em igualdade pontual com Manuel Almeida e Ricardo Gomes. Ainda nos Clássicos, Pedro Silva está na frente de Pedro Poças e de Chateaux Matthieu na categoria H81.

Tudo em aberto nos Legends com Paulo Sousa e José Meireles em acesso despique

Para lá do desfile de magníficas máquinas, os Legends têm proporcionado corridas absolutamente imprevisíveis e com ampla luta pelo primeiro lugar em todas as categorias. Nas contas do CPV Legends absoluto, Paulo Sousa e o seu BMW M3 E36 estão na frente do BMW M3 E30,

verdadeiramente magnífico, de José Meireles, com o Ford Sierra RS 500 de João Novo logo a seguir. Só pelo nome das máquinas percebe-se o sucesso desta categoria. Pela tabela classificativa há vários duelos que têm tanta ou maior espetacularidade.

Olhando às categorias, nos L90, a liderança está nas mãos de José Meireles, seguido de João Novo e de Paulo Lima, com Luís Barros na quarta posição graças às vitórias nas poucas provas que faz. O quinto posto é de João Miguel Ribeiro. Já nos L99, Paulo Sousa lidera com grande à-vontade na frente de José Miguel Almeida e do surpreendente Gonçalo Novo. Com um pequeno, mas muito bem preparado Peugeot 106 GTI, o piloto nortenho tem dado cartas chegando, mesmo, a lutar com carros muito mais potente que o pequeno bloco 1.6 litros do Peugeot.

Por isso mesmo não estranha que Gonçalo Novo lidere entre os Legends 1600, seguido de Miguel Matias e Ricardo Dinis, ao passo que José Miguel Almeida colocou o seu Honda Integra Type R na frente dos Legends 2000. Perseguem-no Tiago Ribeiro e Pedro Bartolomeu. Entre os pilotos da categoria Legends Trophy, Pedro Bartolomeu e José Calazans têm um interessante duelo entre os raros Renault Spyder, com Jorge Serôdio Borges a assistir a esta luta.

Francisco Gonçalves domina Super Legends

O Lotus Elise de Francisco Gonçalves tem dominado o panorama dos Super Legends em 2024. Porém, a uma dupla constituída por Bernardo Sá Nogueira e Joaquim Soares tem dominado a sua categoria com o Alfa Romeo Cup e estão na segunda posição e apesar da grande diferença pontual, ainda podem chegar ao título. A fechar o pódio dos Super Legends está António Duarte.

Sem surpresas, Francisco Gonçalves lidera a categoria Super Extra seguido por João Paulo Sousa e André Tavares, enquanto na Super Trophy a liderança é de Bernardo Sá Nogueira e de Joaquim Soares. Seguem-se António Duarte, Estêvão e Luís Delgado, estes em igualdade pontual. Luís Pedro Martins é o líder da categoria Super Trophy + 2000.

Finalmente, na categoria Super Turismo, Valdemar Nóvoa está na frente com curta vantagem para Nuno Figueiredo. Sérgio Monteiro, Ricardo Pereira e Abel Marques fecham o top 5 da categoria em termos de classificação da competição.

O ANPAC Historic Racing realiza-se nos dias 14 e 15 de setembro no Autódromo do Estoril e como sucede em todas as provas da ANPAC, terá transmissão em livestreaming nas redes sociais da ANPAC.