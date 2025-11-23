CPV Clássicos 1300: ‘Bis’ de Carlos Cruz

Carlos Cruz levou o seu Datsun 1200 Coupé de novo à vitória no Autódromo do Estoril, triunfando na derradeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos e Legends 1300 no Cascais Racing Weekend 2025.

Um bom arranque de Carlos Cruz (Datsun 1200 Coupé) levou-o à liderança do pelotão, ultrapassando Nuno Soares (Datsun 1200). No entanto, com uma ultrapassagem espetacular na travagem para a curva 3, Paulo Mendes (Citroën AX Sport) assumiu o primeiro posto da classificação geral, melhor entre os Legends. Pouco depois, Nuno Soares deixou Carlos Cruz para trás, voltou ao segundo posto.

Resultado de um acidente, que coincidiu com a necessidade da entrada de uma ambulância para apoiar um comissário do circuito, do Citroën C1 de Pedro Antunes, a corrida foi interrompida sob bandeira vermelha.

A segunda partida ocorreu com a ordenação da grelha de partida original, mas de pouco valeu, porque Paulo Mendes voltou a sair melhor, passando para a liderança, seguido de Carlos Cruz, enquanto João Braga (Datsun 1200) e Pedro Barbosa (Datsun 1200) ultrapassaram Nuno Soares.

Após a primeira volta, Carlos Cruz aproveitou a reta da meta para ultrapassar Paulo Mendes, com Pedro Barbosa a assumir o terceiro posto da geral. O piloto da Citroën AX Sport pressionou muito o adversário no Datsun 1200 Coupé.

Pedro Barbosa perdeu a posição para Nuno Soares, voltando a ocupar o quarto posto da classificação geral, terceiro entre os Clássicos, classe que era liderada por Carlos Cruz.

Uma das maiores lutas que assistimos durante a corrida, aconteceu no Desafio ANPAC, com Daniel Pereira e António Costa a lutarem entre si pelo segundo lugar desta classe, que era liderada por Daniel Gouveia. Todos os pilotos estavam aos comandos de um Fiat Punto 85S.

A pouco mais de 10 minutos do final da corrida, Nuno Soares foi muito pressionado por Pedro Barbosa, com o segundo a tentar ultrapassar na entrada da reta da meta, mas Soares defendeu-se bem e manteve a terceira posição da geral. Pedro Barbosa voltou a tentar ultrapassar na volta seguinte, desta vez conseguindo-o na parabólica, mas o ritmo na reta da meta era muito mais baixo do que o Datsun de Nuno Soares. À saída da primeira curva, era novamente Nuno Soares à frente de Pedro Barbosa, que voltou a ultrapassar o adversário na curva 3.

A luta entre estes dois piloto terminou na reta da meta, onde ficou visível que o Datsun de Pedro Barbosa teria algum problema de rendimento, uma vez que a velocidade de ponta era muito inferior ao adversário. Desta forma, Nuno Soares escapou a Pedro Barbosa, abrindo uma vantagem de 5 segundos em poucas curvas.

No Desafio ANPAC, Daniel Pereira, António Costa e Nuno Pinheiro lutavam entre si pelo segundo lugar da classificação desta categoria. Os três estavam separados por 0.8s.

No final da corrida, Carlos Cruz assinou nova vitória no CPV CL1300 com uma bela demonstração do poder do seu Datsun. Venceu à geral e na classe Clássicos, seguido de Paulo Mendes, que triunfou na classe Legends. O pódio da classificação geral foi preenchido por Nuno Soares, segundo entre os Clássicos, enquanto Pedro Barbosa foi quarto absoluto, terceiro nos Clássicos.

Na Stock Cup, foi Frederico Formiga venceu, enquanto Daniel Gouveia liderou o Desafio ANPAC. Na classe City, foi Afonso Inácio (Citroën C1) quem terminou no primeiro lugar. Miguel Barata (Datsun 1000) triunfou na Taça 1000.