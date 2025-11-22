CPV CL1300: Paulo Mendes lidera treinos cronometrados no Estoril

O Autódromo do Estoril serve de palco para a última jornada das competições ANPAC, que incluiu o Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos 1300 (CPV CL1300). Com a realização dos treinos cronometrados, está definida a grelha de partida para a primeira corrida do Cascais Racing Weekend, que se realiza amanhã às 9.50h.

Os treinos cronometrados do CPV CL1300 resultaram no domínio de Paulo Mendes, que estabeleceu a volta mais rápida e confirmou a sua candidatura à vitória nas corridas de amanhã. A sessão, realizada em condições de pista seca, viu a competição ser acirrada, especialmente no topo da tabela, apesar de a diferença para o líder ser significativa nas posições seguintes.

Paulo Mendes (Legends 1300), ao volante do seu Citroën AX Sport, cravou a melhor volta da sessão com o tempo de 2:00.265s e, não só garantiu a Pole Position, como demonstrou consistência. Já no treino livre, que ocorreu durante a manhã deste sábado, foi o piloto do Citroën AX Sport o mais rápido, com 2:01.497s.

A primeira linha da grelha de partida será completada por Carlos Cruz (Clássicos), que tripula um Datsun 1200 Coupé. Carlos Cruz conseguiu o tempo de 2:00.495s, ficando a apenas 0.230 segundos do líder, prometendo uma batalha intensa pela liderança na corrida.

O top 3 fica completo com Pedro Barbosa (Clássicos), também em Datsun 1200, que assegurou este lugar com a volta concluída em 2:01.226s. A competição nos Clássicos (o grupo mais numeroso) mostrou-se particularmente forte, com os três primeiros pilotos da categoria a ficarem separados por menos de cinco segundos. Nuno Soares (Clássicos/Datsun 1200) ficou na 4ª posição geral com 2:05.465s, seguido de João Braga e Francisco Marrão, ambos em Datsun 1200, a fechar o Top 6.

Na Stock Cup, foi Filipe Monteiro (Opel Corsa) o mais rápido da categoria, com o 7º tempo da geral (2:08.233s), seguido de perto por Frederico Formiga (Honda Jazz). No Desafio ANPAC, o melhor registo pertenceu a Daniel Gouveia (Fiat Punto 85 S), que alcançou o 9º lugar da grelha com 2:09.952s.

A City foi liderada por Pedro Antunes (Citroën C1), com o tempo da melhor volta em 2:16.495, à frente de Luís Alcino por 0.468s.

O resultado do treino cronometrado estabelece o ritmo para as corridas de amanhã, onde se espera uma disputa acesa entre o Citroën AX de Paulo Mendes e o Datsun 1200 de Carlos Cruz pelo domínio da prova. A segunda prova do dia está agendada para as 13.45h.

