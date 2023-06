CPV: César Campaniço ajudou a FPAK Junior Team em Jarama | AutoSport

César Campaniço é um dos pilotos lusos mais bem-sucedidos, tendo inclusivamente vencido o Campeonato de Portugal de Velocidade/Campeonato Nacional de Velocidade, por cinco vezes.



Em Jarama, o piloto que liderou a Team Novadriver esteve a emprestar a sua enorme experiência na Velocidade aos jovens pilotos do FPAK Junior Team – Lourenço Monteiro, Duarte Pinto Coelho, Henrique Cruz, Mariana Machado, Duarte Camelo e Gabriel Caçoilo.



Os pilotos, que marcaram presença no circuito espanhol aos comandos dos ágeis Ginetta G40, mostraram uma evolução notável ao longo dos dois dias do evento, o que foi possível verificar nas performances que assinaram em pista.