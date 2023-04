CPV: Carlos Vieira e Manuel Gião juntos ao volante de um Mercedes AMG GT4 | AutoSport

Uma dupla fortíssima ao ataque do CPV. Carlos Vieira e Manuel Gião vão juntar esforços para esta época e estarão aos comandos de um Mercedes-AMG GT4 na edição deste ano do Campeonato de Portugal de Velocidade e do ibérico Supercars Endurance.

Carlos Vieira e Manuel Gião são dois dos nomes mais importantes do automobilismo português, tendo ainda uma dimensão ibérica, uma vez que tanto um como outro disputaram o Campeonato de España de GT no início da década passada – o piloto natural da Sertã conquistou o ceptro de 2011.

Carlos Vieira, oriundo de Fafe, tem também um título de índole ibérico, o Iberian Trophy de 2012, tendo como conquista mais recente em pista a do troféu GT3 Cup nos últimos dois anos, subindo agora ao Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars Endurance.

Manuel Gião e Carlos Vieira, aos comandos de um competitivo Mercedes-AMG GT4 inscrito na divisão GT4 Pro, formarão mais uma dupla que será protagonista na luta pelos melhores resultados, ajudando à emoção que os adeptos poderão seguir em pista e através das transmissões televisivas.

Para Carlos Vieira: “fiquei muito satisfeito com o convite do Manuel para fazermos equipa e foi com naturalidade que aceitei! O Campeonato de Portugal de Velocidade e o Supercars Endurance têm um enorme prestígio e são os que têm o nível mais elevado na Península Ibérica, com um pelotão muito forte, numeroso e competitivo. Sabemos que será um grande desafio, mas o nosso objetivo é lutar pelas vitórias e pelos títulos. Vamos trabalhar afincadamente para podermos conquistar os nossos desideratos”.

Para Manuel Gião, “o pelotão está este ano ainda mais forte e competitivo, com equipas muito profissionais e carros novos e diferentes, o que é mais um aliciante. Penso que o Campeonato de Portugal de Velocidade e o Supercars Endurance são, presentemente, a referência na Península Ibérica.

Já conheço o Carlos e sei do que é capaz – é um piloto muito rápido e experiente. Acredito que temos uma boa dupla de pilotos e no Mercedes-AMG GT4 um carro muito competitivo, portanto, o nosso objetivo é lutar pelas vitórias e pelos títulos. Sabemos que teremos uma oposição muito forte, mas vamos dar o nosso melhor”.