CPV: Carlos Tavares quer dois fins de semana por ano em Vila Real | AutoSport

Carlos Tavares, o CEO da Stellantis, e Jean-Philippe Imparato, o CEO da Alfa Romeo, participaram na ronda de Vila Real do Campeonato de Portugal de Velocidade e ficaram muito agradados com o evento.



O duo luso-francês esteve em pista aos comandos de um Peugeot 308 Racing Cup da Team VRT, conquistando um terceiro lugar entre os TC na primeira corrida e um segundo da segunda, um bom conjunto de resultados para uma dupla que nunca tinha rodado no carro francês e para quem pista transmontana era uma novidade.



Tavares e Imparato mostraram-se muito satisfeitos com o decorrer de todo o fim-de-semana e o português desafia aos organizadores. “O Diogo Ferrão e a cidade fizeram um trabalho fantástico! Mas vamos trazer mais categorias. Penso que de momento há apenas um evento por ano, deveriam fazer dois fins-de-semana”, afirmou o CEO da Stellantis.