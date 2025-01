CPV: Candidaturas abertas para o FPAK Junior Team

A FPAK Junior Team continua a demonstrar a sua importância no automobilismo nacional, proporcionando oportunidades a jovens pilotos. Em 2025, mais seis pilotos estrear-se-ão no Campeonato de Portugal de Velocidade, seguindo o exemplo de talentos como Duarte Camelo, Duarte Pinto Coelho, Henrique Cruz e Lourenço Monteiro, que iniciaram as suas carreiras na edição de 2024 com os Ginetta G40 da Monteiros Competições. Tal como aconteceu no ano passado, espera-se que vários pilotos da turma de 2024 evoluam para categorias superiores na próxima temporada.

O FPAK Junior Team oferece a seis jovens pilotos a oportunidade de competir no Campeonato de Portugal de Velocidade com custos pagos, exceto pneus e seguros. Cada piloto correrá em um dos três carros disponíveis, participando em quatro eventos com duas corridas de 50 minutos, todas transmitidas em Portugal e Espanha.

Os eventos decorrerão no Autódromo Internacional do Algarve, Circuito de Jarama RACE, Circuito de Jerez e Autódromo do Estoril. As candidaturas estão abertas a pilotos entre 16 e 25 anos sem licença internacional de automobilismo, exceto para aqueles com experiência internacional em karting. Os seis melhores candidatos serão selecionados pelo comité da FPAK.

Os interessados devem enviar as suas candidaturas, incluindo currículo desportivo, para [email protected] até 7 de fevereiro de 2025.

Ni Amorim, Presidente da FPAK: “Pelo terceiro ano consecutivo vamos voltar a apostar na FPAK Júnior Team para a Velocidade. Continuamos a acreditar que esta é uma ferramenta importante para aqueles que querem dar o salto para a Velocidade, mas também para fomentar uma modalidade que se tem tornado cada vez mais atrativa. Vamos recrutar mais seis jovens pilotos para partilharem três Ginetas nas quatro provas do calendário de 2025. Acredito que o sucesso dos últimos dois anos vai manter-se em 2025”.

Diogo Ferrão, CEO da Race Ready: “Ao longo destes últimos dois anos temos visto muito talento na FPAK Junior Team que evolui durante a temporada, deixando os jovens pilotos preparados para outros voos, como se tem verificado nos mais diversos exemplos que subiram de categoria. Os Ginetta G40 têm demonstrado a sua validade como instrumento de aprendizagem para os pilotos oriundos do Karting, e de outras categorias, e estou muito curioso acerca da ‘turma de 2025’. Estou certo de que terá tanto talento como as anteriores”.