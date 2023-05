CPV: Campeões para todos os gostos | AutoSport

A lista de inscritos da primeira jornada do CPV era impressionante pelos números e pela qualidade. Olhando para os campeões presentes no evento, pode-se ver que o CPV começou esta época como já não começava há muito tempo.

Na primeira etapa do Campeonato de Portugal de Velocidade e do ibérico Supercars Endurance estiveram nada mais nada menos que oito campeões em título por entre vinte e nove carros. Manuel Gião, Elias Niskanen, Francisco Carvalho, Daniel Teixeira e Bruno Pires, mantiveram-se na competição para defender os títulos conquistados o ano passado, o que só em si demonstra a vitalidade do campeonato, que consegue manter os seus campeões, mas mais três chegaram de outros certames.

Francisco Abreu, que conquistou o Campeonato de España de Resistencia – GT de 2022, Carlos Vieira, que assegurou o cetro da GT3 Cup de 2022, e José Carlos Pires, vencedor da Super 7, subiram para as competições mais importantes de Portugal e da Península Ibérica, que passam a ser os campeonatos com maior concentração de campeões, isto sem considerar o Vice-Título de Alejandro Geppert no Campeonato de España de Turismo de 2022.