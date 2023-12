CPV: Calendário de 2024 definido | AutoSport

O calendário de 2024 do Iberian Supercars, do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Supercars España está definido, permitindo a pilotos e equipas disputar três competições diferentes em seis fins de semana e cinco circuitos distintos.



Foi criado uma competição, o Supercars España, respondendo ao crescente interesse que se verifica em Espanha nas competições de GT4 e Turismo. O novo campeonato da Race Ready será disputado ao longo de quatro provas, tal como o Iberian Supercars e o Campeonato de Portugal de Velocidade, começando os três certames no Circuito de Jerez, a 25 e 26 de maio.



A época prossegue em Madrid com o Jarama Classic, a 15 e 16 de junho, um evento que conta para o Supercars España, esperando-se que se repita enchente de 2023, quando 20 mil espetadores que encheram o histórico circuito localizado no centro da península Ibérica.



A caravana reúne-se de seguida em Portugal, rumando ao Autódromo do Estoril para celebrar o Estoril Summer Festival, onde se realizará a 13 e 14 de julho a segunda etapa do Iberian Supercars e do Campeonato de Portugal de Velocidade.



Depois das férias de verão, a atividade regressa com a grande novidade do calendário de 2024 – a visita ao Circuit Ricardo Tormo, em Valência, prevista para os dias 28 e 29 de setembro.



Estas duas competições têm o seu desfecho no Autódromo Internacional do Algarve, a 26 e 27 de Outubro, sendo um palco inebriante para as decisões da competição ibérica e da espanhola. A ronda do traçado de Portimão será ainda a terceira do Campeonato de Portugal de Velocidade.



O certame português terminará nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro no Autódromo do Estoril, com a Estoril Season Finale, esperando-se uma reedição das fabulosas corridas que se verificaram este ano.



Como aperitivo para uma temporada, realizar-se-á um teste oficial antes, a 6 de abril, para as equipas do Iberian Supercars, do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Supercars España, tendo como cenário o Autódromo do Estoril.