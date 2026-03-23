CPV: Batina Racing apresenta nova dupla para 2026

A Batina Racing confirmou a sua participação na temporada de 2026 do Supercars Endurance com um Toyota GR Supra GT4 EVO2, apostando numa nova dupla composta por Orlando Batina e Nuno Pires. A formação apresenta-se com ambições claras na divisão GT4 Pro-Bronze, combinando experiência e competitividade.

Após três épocas ao lado de Sérgio Azevedo, Orlando Batina inicia um novo ciclo competitivo, agora com Nuno Pires como parceiro. O piloto regressa ao campeonato depois de uma pausa de cerca de um ano e meio, trazendo consigo um percurso sólido, que inclui a luta pelo título absoluto de GT4 em 2023.

A dupla aponta diretamente à luta pelo título, num campeonato reconhecido pela forte competitividade, tanto na divisão Pro como na Pro-Bronze. A consistência ao longo da época é vista como um fator determinante, tendo em conta o número reduzido de corridas e a importância de pontuar de forma regular.

A temporada arranca a 16 e 17 de maio, no Autódromo Internacional do Algarve, integrando o programa do Algarve Iberian Racing Festival, que dará início a mais uma edição do principal campeonato ibérico de velocidade.

Orlando Batina assume a ambição da equipa, afirmando que “Acredito que, com o Nuno, temos tudo para ser campeões, e é esse o objetivo com que nos apresentamos para 2026. Creio que temos as armas, tanto ao nível da equipa como dos pilotos, para lutar. Sabemos que os adversários continuam fortes e poderão surgir surpresas, mas o nosso foco será o campeonato”. O piloto destacou ainda a importância da regularidade: “à semelhança do ano anterior, a consistência vai ser fundamental, uma vez que são poucas corridas e não pontuar numa pode deixar-nos logo fora da luta pelo título. Por isso, estamos determinados em apresentar consistência, rapidez e foco”.

Já Nuno Pires sublinha o significado do regresso, referindo que “Estive um ano e meio fora, mas fui acompanhando o campeonato, que tem sido bastante competitivo. Sinto algum saudosismo em regressar e muita vontade de me juntar novamente a este projecto”. Sobre a nova parceria, acrescenta: “surgiu a oportunidade de trabalhar com o Orlando, que é um piloto veloz e que tem demonstrado grande solidez nos últimos anos. Do ponto de vista competitivo, faz todo o sentido esta junção. Há uma combinação de valores pessoais e profissionais que considero muito importante, e esse conjunto, aliado à rapidez, encaixa perfeitamente”.

O piloto reforça ainda os objetivos para a temporada: “O nosso objetivo passa por lutar pelo título na divisão GT4 Pro-Bronze. Acreditamos que temos rapidez suficiente, embora estejamos plenamente conscientes da competitividade que existe neste campeonato, tanto na GT4 Pro como na GT4 Pro-Bronze. Contamos com uma estrutura muito competente e com um carro que já demonstrou fiabilidade e competitividade. Esperamos que tudo isso se traduza numa boa época, começando já na primeira prova, em Portimão”.