CPV, Batina Racing: 2026 traz uma nova fase para a estrutura

A temporada de 2025 consolidou a Batina Racing como uma das estruturas em destaque da categoria GT4 Pro-Bronze. Com Orlando Batina e Sérgio Azevedo ao volante do Toyota GR Supra GT4 EVO2, a equipa esteve na luta pelos títulos do Iberian Supercars e do Campeonato de Portugal de Velocidade até à derradeira jornada, assegurando ainda o vice-título no Supercars España.

O balanço da época é claramente positivo para Orlando Batina, assente em decisões estruturais que marcaram um ponto de viragem no projeto. A mudança para o Toyota GR Supra GT4 EVO2 e a nova parceria técnica com a Autoworks Motorsport revelaram-se determinantes para elevar a competitividade da equipa de forma consistente ao longo do ano.

A temporada ficou marcada por realidades contrastantes, com vitórias em circuitos emblemáticos como Vila Real e Valência, mas também por fins de semana difíceis em Jerez e no Estoril. Num campeonato com poucas provas e margens reduzidas para erro, a consistência e a capacidade de reagir às adversidades foram decisivas para manter a Batina Racing na luta pelos lugares cimeiros.

Balanço positivo de 2025

“Faço um balanço muito positivo da época de 2025, muito devido à mudança do carro, mas também à alteração da equipa técnica de assistência” disse Orlando Batina, piloto e chefe da estrutura. “O trabalho passou a ser assegurado pela Autoworks Motorsport e isso foi claramente um fator decisivo para a nossa competitividade este ano. Num campeonato como este, sabíamos que a consistência tinha de ser um dos nossos principais objetivos. Nem sempre as coisas correm como queremos, mas é essencial perceber onde errámos e garantir que esses erros não se repetem. É assim que se cresce.”

Outro dos pilares do projeto foi a parceria de três épocas com Sérgio Azevedo, que evoluiu de uma relação estritamente competitiva para um vínculo de confiança e amizade, contribuindo para o crescimento mútuo e para a estabilidade da equipa. Com a saída de Azevedo do papel de piloto titular, a Batina Racing entra agora numa fase de transição, já com o olhar posto em 2026.

“Esta colaboração passou de um simples companheiro de corridas para um amigo pessoal. A Batina Racing cresceu muito com o Sérgio, e a porta ficará sempre aberta para participações futuras.”

A despedida de Sérgio Azevedo

Por seu lado, Sérgio Azevedo fez um balanço é marcadamente positivo. Num registo sereno e refletido, explica que estes anos foram de crescimento competitivo, consolidação técnica e fortalecimento da estrutura da equipa: “o balanço é claramente muito positivo. Foram anos de enorme crescimento, aprendizagem e resultados consistentes, sempre com a ambição de lutar por vitórias e títulos. Há muitos momentos marcantes, mas destaco, acima de tudo, as primeiras vitórias com a Batina Racing, que confirmaram o potencial do projeto e reforçaram a confiança de todos. Também a forma como a equipa evoluiu de época para época, tornando-se cada vez mais sólida e competitiva, é algo que me deixa muito orgulhoso. Mais do que os resultados, levo comigo a união do grupo, a confiança mútua construída ao longo do tempo e a satisfação de ter feito parte de um ciclo verdadeiramente competitivo”.

“Sem dúvida que o nível de competitividade em 2025 elevou a exigência a outro patamar, especialmente na GT4 Pro-Bronze. Isso obrigou-me a ser ainda mais rigoroso na preparação, tanto a nível físico como mental. Trabalhámos de forma muito mais detalhada na análise de dados, na definição de estratégias e na procura de consistência em corrida. Cada pequeno detalhe passou a fazer a diferença, o que tornou o campeonato mais desafiante, mas também mais estimulante e motivador”, afirmou Sérgio Azevedo.

Uma nova fase com um novo piloto

A escolha do próximo colega de equipa será feita com base não apenas em critérios desportivos, mas também nos valores da estrutura. Apesar de ainda não existir uma decisão final, Orlando Batina mostra-se confiante na continuidade de um projeto sólido e competitivo.

“O principal critério será encontrar um piloto que se enquadre nos valores da Batina Racing” disse Batina. “Ainda não temos ninguém fechado, mas temos a certeza de que continuaremos a ter uma equipa capaz de lutar pelos lugares da frente.”

Sérgio Azevedo vai continuar ligado à estrutura que ajudou a consolidar. O seu futuro passa por um papel complementar, mais estratégico, num momento em que a formação de Aveiro entra em fase de renovação. “Continuar ligado à Batina Racing é algo que me deixa extremamente orgulhoso. Gostaria de assumir um papel mais estratégico e de apoio ao projeto, contribuindo para o seu desenvolvimento e para a integração de novos pilotos. Acredito que a experiência acumulada ao longo destes anos pode ser uma mais-valia, não só a nível técnico e desportivo, mas também na transmissão de valores como a exigência, o profissionalismo e a ambição que sempre caracterizaram esta equipa. Quero continuar a contribuir para que a Batina Racing cresça de forma sustentada e competitiva”, concluiu com entusiasmo Sérgio Azevedo.

Sobre o campeonato, Orlando Batina acredita que há potencial de crescimento, mas pediu reflexão e rigor para que esse crescimento seja possível:

“Penso que o Supercars Endurance está em crescimento e tem condições para se tornar uma referência a nível europeu, mas isso exige reflexão, rigor e evolução contínua.”

Depois de um ano intenso, competitivo e exigente, Orlando Batina fecha 2025 com a sensação de dever cumprido e com a ambição intacta. A Batina Racing entra no próximo capítulo com bases sólidas, experiência acumulada e a determinação de continuar a ser protagonista no Supercars Endurance. Já Sérgio Azevedo termina a sua carreira no Supercars Endurance em alta, com vitórias no seu nome, tendo sido determinante no crescimento da Batina Racing, estando agora resoluto em ajudar a equipa a crescer, ainda que noutras funções. A equipa segue agora rumo a 2026, com a ambição de continuar o trajeto iniciado com sucesso.