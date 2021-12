CPV: Azar para Pedro Marreiros e Paulo Pinheiro | AutoSport

Final de temporada aziago para a dupla Pedro Marreiros e Paulo Pinheiro. O Estoril Racing Festival não correu de feição com dois abandonos nas corridas Sprint de sábado e domingo, ambas devido a problemas na transmissão do Porsche 911 GT3 Cup 4.0.

Graças a um enorme esforço da equipa técnica da Parkalgar Racing Team, o carro foi reparado a tempo de Paulo Pinheiro alinhar no arranque da derradeira prova do fim de semana no formato Endurance.

Saindo da derradeira fila da grelha de partida, Paulo Pinheiro encetou a recuperação que foi completada por Pedro Marreiros, rubricando a dupla de pilotos do Porsche 911 GT3 Cuop 4.0 com as cores da Solverde e do Autódromo Internacional do Algarve um excelente segundo lugar. Uma classificação que não mitiga a frustração sentida pelos dois abandonos.

Contas feitas a um fim de semana carregado de desilusões, Pedro Marreiros e Paulo Pinheiro sagraram-se vice-campeões de Portugal de Velocidade, naquela que foi a derradeira temporada da competição neste formato.

Pedro Marreiros – “Foi um fim de semana para esquecer! A deusa da sorte virou-nos as costas e registámos dois abandonos que não são habituais ainda por cima numa equipa que tem enorme cuidado com a preparação do carro. Filosoficamente tenho de dizer que são coisas das corridas de automóveis. Levamos um pódio deste fim de semana e o vice-campeonato, embora tenha a sensação de que poderíamos ter estado mais dentro da luta pelo título. Foram dois anos muito interessantes que acabam aqui e 2022 reserva-nos outros desafios certamente. Não quero deixar passar a ocasião de agradecer à minha equipa e ao Paulo pelos excelentes momentos que vivemos juntos esta temporada e, claro, à minha família, dando os parabéns ao José Maria Marreiros, meu filho, pelo título alcançado na sua estreia na competição e com o Porsche Cayman GT4 MR, lado a lado com o Bernardo Pinheiro.”

Paulo Pinheiro – “O azar que conhecemos nesta derradeira jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV traduz, um pouco, o que foi a nossa temporada. Pequenos detalhes foram-nos atrasando e não consigo deixar de sentir um sabor agridoce no final desta época. Ficará na retina a recuperação que fizemos nesta última corrida e sermos vice-campeões nacionais. Apesar de tudo, tenho de agradecer á equipa, ao Pedro pelos excelentes momentos que vivemos ao longo das quatro jornadas e, claro, também quero dar os parabéns ao meu filho, Bernardo Pinheiro, campeão de Portugal GT Light na companhia do José Maria Pinheiro. Chega ao fim um ciclo e para 2022 vamos estudar novos desafios.”