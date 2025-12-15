CPV: As mudanças para 2026

O Supercars Endurance prepara-se para entrar em 2026 com um conjunto de mudanças estruturantes, sustentadas pelo crescimento consistente do campeonato e pelo interesse crescente que tem vindo a gerar, tanto na Península Ibérica como no panorama europeu.

A maturidade desportiva alcançada nos últimos anos permite uma evolução estratégica e equilibrada do Iberian Supercars, do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Supercars España, competições integradas sob a designação Supercars Endurance.

A principal novidade para 2026 será a separação total das grelhas de GT4 e de GTC/Turismos. Como o AutoSport já tinha referido e após a experiência bem-sucedida realizada esta época em Portimão, Jerez e Estoril, a Race Ready decidiu estender este formato a todas as provas do próximo ano. Cada categoria passará a ter testes privados à sexta-feira, treinos-livres, sessões de qualificação e corridas próprias. Esta solução resulta do aumento sustentado do número de participantes e permitirá uma leitura mais clara das lutas em pista, bem como uma utilização mais qualificada do tempo de condução. A aplicação deste modelo no Circuito Internacional de Vila Real permanece, no entanto, por confirmar.

No que respeita às categorias, a GT4 manterá a estrutura atual, com as divisões GT4 Pro, GT4 Pro-Bronze, GT4 Bronze e GT4 Am. Já na GTC será criada a nova divisão GTX Am, exclusivamente dedicada a pilotos amadores, enquanto a GTX continuará reservada a pilotos mais experientes. Ambas aceitarão viaturas GT4 sem homologação e outros modelos autorizados pela organização, como o Ligier JS2 R.

A divisão Cup manter-se-á vocacionada para Gentlemen Drivers, utilizando carros provenientes de troféus monomarca, como o Porsche 911 Cup (997 ou 991.1) ou o Ferrari 430 Challenge.

Nos Turismos, será introduzida a nova divisão TC+, destinada a modelos como os TCR ou os BMW M2 dos troféus monomarca da marca alemã. A TC continuará inalterada, englobando viaturas como os Ginetta G40, Mini Cooper ou Renault Clio Cup. Está ainda prevista a criação de uma terceira divisão, que será anunciada em breve, em parceria com um construtor automóvel de prestígio.

No seu conjunto, estas alterações têm como objectivo consolidar o crescimento do Supercars Endurance, otimizar o tempo de pista para pilotos e equipas e elevar a qualidade do espetáculo, reforçando o estatuto do campeonato como uma das principais referências do automobilismo ibérico.