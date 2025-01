CPV: Araújo Competição terá segundo Aston Martin da última geração

A Araújo Competição, equipa de Lisboa e parceira oficial da Aston Martin Racing (AMR), adquiriu um segundo Aston Martin Vantage GT4 Evo para competir no Iberian Supercars e no Campeonato de Portugal de Velocidade em 2025. A equipa já contava com um modelo semelhante usado por Bruno Pereira e Gonçalo Araújo na última temporada. O novo carro, ainda em construção nas instalações da Aston Martin, reforça a relação da equipa com o fabricante britânico.

“O ano passado tivemos acesso à mais recente máquina da Aston Martin, tendo conseguido evoluir durante a temporada e no final estávamos já muito competitivos. Face a esta evolução, decidimos adquirir um segundo novo carro, o que nos permite fortalecer ainda mais a nossa relação com a Aston Martin Racing e abordarmos a temporada com maior competitividade”, afirmou Gonçalo Araújo, um dos responsáveis da Araújo Competição.

O primeiro dos Aston Martin Vantage GT4 Evo tem já a sua dupla de pilotos definida, sendo anunciada em momento oportuno, não tendo ainda a Araújo Competição decidido quem estará aos comandos da sua nova máquina. “É ainda cedo, a temporada começa em abril, e receberemos o novo Aston Martin até ao final do mês, portanto, estamos ainda a avaliar pilotos para este carro. Queremos assegurar uma dupla competitiva e que nos garanta resultados, portanto, vamos analisar aprofundadamente todos os candidatos”, concluiu Gonçalo Araújo.

Para além de dois Aston Martin Vantage GT4 Evo, a Araújo Competição tem ainda um Aston Martin AMR GT4, da geração anterior, um carro ainda bastante competitivo, estando à procura de pilotos para ele.

As equipas continuam assim a preparar a temporada deste ano do Iberian Supercars e do Campeonato de Portugal de Velocidade, que tem o seu início previsto para o Autódromo Internacional do Algarve nos dias 5 e 6 de abril, realizando-se no dia 22 de março o teste oficial de pré-época no Autódromo do Estoril.