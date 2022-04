CPV: Andrius Zemaitis vai competir em Porsche | AutoSport

O piloto lituano, que corre sob licença espanhola, Andrius Zemaitis, campeão da categoria GT4 Bronze a época passada no SuperCars Endurance Series, vai competir no Campeonato de Portugal de Velocidade/Supercars Endurance by Hankook na época de 2022.

Zemaitis, inscrito ao volante de um Porsche 981 Cayman GT4 assistido pela equipa espanhola ProRallye que tem sede em Málaga e se sagrou campeã da série GT4 South em 2020, culminou a época passada

com a conquista do título na competição ibérica destinada aos gentleman drivers no ano da sua estreia nas pistas.

Tudo indica que o lituano não venha a ser único piloto aos comando de um Porsche no Campeonato de Portugal de Velocidade/Supercars Endurance by Hankook que tem início a 14/15 de maio, em Jarama, e juntará na mesma grelha viaturas das classes GT4, GTC e TCR.

Mais novidades, sobre pilotos e equipas que vão participar no CPV de 2022 vão surgir nos próximos dias, garantem os promotores do campeonato.

Calendário do CPV/Supercars Endurance by Hankook

14/15 maio – Jarama, Espanha – CPV/Iberian Supercars

01/03 julho – Vila Real, Portugal – CPV

30/31 julho – Portimão, Portugal – CPV/Iberian Supercar

10/11 setembro* – Barcelona, Espanha – Iberian Supercars

01/02 outubro** – Braga, Portugal – CPV

18/20 novembro – Estoril, Portugal – CPV/Iberian Supercars

*A jornada de Barcelona terá um regulamento particular e a corrida tem a duração de 2 horas

**A realização da jornada de Braga está dependente da homologação da pista