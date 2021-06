CPV: Andrius Zemaitis é o mais recente reforço | AutoSport

O mais recente reforço do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV nasceu na Lituânia, reside em Málaga (Espanha) e trará até ao autódromo do Estoril a equipa ProGT Motorsport e um competitivo Porsche Cayman GT4 MR.

Chama-se Andrius Zemaitis, tem como “driver coach” o conhecido piloto português Pedro Salvador e disputa o Campeonato de Espanha de Resistência e o Supercars. Vai competir na categoria GT Light com o Porsche Cayman GT4 MR, numa estratégia de crescimento e desenvolvimento da sua carreira.

Desta forma, o Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV recebe mais um piloto internacional que encara a competição portuguesa como um excelente trampolim para o futuro da sua carreira no desporto automóvel.

Pedro Marreiros (promotor) – “A chegada do Andrius Zemaitis é a prova da excelente competitividade que se vive no Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport Tv. É mais um piloto internacional que compete em outras geografias e campeonatos e viu na competição nacional uma excelente oportunidade de se desenvolver junto de pilotos credenciados e rápidos. Damos as boas vindas a Andrius Zemaitis!”