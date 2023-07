CPV: André Monteiro e António Veloso confirmados para Vila Real | AutoSport

Ainda sem a publicação oficial da lista de inscritos para a terceira ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade, foi confirmada mais uma dupla para o próximo fim de semana em Vila Real, com André Monteiro e António Veloso aos comandos de um Ginetta G40, assistido pela Veloso Motorsport.

O jovem piloto de dezassete anos estreou-se no automobilismo com treze no Ralicross. Sem qualquer experiência de karting, foi coroado Campeão de Portugal de Velocidade Legends na sua temporada de estreia em pista, em 2022, sendo o mais jovem de sempre a alcançar tal objetivo.

Por seu turno, António Veloso, começou a sua aventura no automobilismo em 2022, no Campeonato de Portugal de Montanha, tendo ainda disputado a ronda de Vila Real do Campeonato de Portugal de Velocidade do mesmo ao volante de um Abarth 500 e sublinha que “o objetivo principal é divertir-me com um carro que parece ser muito ágil num circuito muito desafiante. É claro que vamos trabalhar para conseguirmos fazer o melhor possível e atingir o máximo do potencial do Ginetta. Além disso, é sempre um prazer competir em Vila Real, tem um público fascinante que cria um ambiente muito especial. Penso que é muito importante levar as corridas às pessoas e poder fazê-lo com o Campeonato de Portugal de Velocidade é muito especial”.



André Monteiro, que já competiu em Vila Real em 2022, admite que “é fantástico poder correr no Campeonato de Portugal de Velocidade e logo num circuito tão mítico como o de Vila Real! Conheço a pista, mas o carro é uma novidade, com volante à direita, mas penso que isso não será um problema. Sabemos que a competição é muito forte, mas é também uma plataforma para mostrar o meu valor. Vamos trabalhar para sermos competitivos e dar o nosso melhor”.

A Veloso Motorsport vai estar presente ainda com o Audi R8 LMS GT4 para a dupla Patrick Cunha e Jorge Rodrigues, atuais líderes do CPV GT4 Bronze e terceiros classificados na tabela absoluta da competição.

A 52ª Circuito Internacional de Vila Real é a terceira ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade e disputa-se já no próximo fim-de-semana.