CPV, Algarve Summer Party: Bruno Pires/Alvaro Fontes levam a melhor na corrida 1 | AutoSport

Vitória de Bruno Pires/Alvaro Fontes (Porsche 911 Cup) na corrida 1 da ronda algarvia do Campeonato de Portugal de Velocidade por Hankook à geral. A dupla da Fabela Sport esteve sempre no comando das operações e resistiu aos ataques de Patrick Cunha (Audi R8 LMS GT) antes da janela de paragens obrigatórias e depois geriu a vantagem na segunda metade da prova no Autódromo Internacional do Algarve.

Numa corrida com várias desistências, foi Elias Niskanen/Manuel Gião (Mercedes AMG GT) que terminaram no segundo posto e Tomás Pintos/Guillermo Aso (McLaren 570S GT) fecharam as posições do pódio da classificação geral.

Entre os TCR, e após o abandono de Daniel Teixeira (/CUPRA TCR) ainda antes da janela de paragens obrigatórias, venceu a dupla Pedro Silva/Pedro Silva (Audi RS3 LMS).

Alvaro Fontes foi o piloto no primeiro turno de condução aos comandos do Porsche 911 Cup da Fabela Sport e sofreu ataques de Patrick Cunha (Audi R8 LMS GT), que chegou a estar a 0.3s do piloto espanhol. Logo de início Fernando Navarrete (McLaren 570S GT) ficou fora de prova com problemas na máquina britânica, assim como Francisco Carvalho também em McLaren. A participação das duas duplas na segunda corrida está em risco e no caso de Carvalho e do seu companheiro de equipa, Miguel Cristóvão, foi a segunda avaria sentida em duas viaturas diferentes, já que no treino o motor do McLaren cedeu e os pilotos portugueses tiveram de alugar à SMC uma outra máquina.

Jorge Rodrigues, no Audi da Veloso Motorsport e que faz dupla com Patrick Cunha, acabou por ficar parado em pista na última volta quando seguia no terceiro posto da classificação geral. A dupla da Veloso Motorsport perdeu a segunda posição para a dupla Elias Niskanen/Manuel Gião (Mercedes AMG GT) durante as paragens. Um final inglório para a dupla do Audi.