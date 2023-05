CPV, Algarve: Francisco Abreu foi o piloto mais rápido no treino | AutoSport

Francisco Abreu (BMW M4 GT4) foi o piloto mais rápido no arranque da temporada do Campeonato de Portugal de Velocidade no Autódromo Internacional do Algarve, com o tempo 1:52,10s, batendo Elias Niskanen (Mercedes-AMG GT4).

O principal objetivo das equipas no primeiro treino livre da temporada era verificar se o trabalho desenvolvido durante o inverno se confirmava em pista frente os adversários e a primeira terminar uma sessão no topo da tabela de tempos foi a Speedy Motorsport através de Francisco Abreu, que assinou o melhor tempo do dia aos comandos do BMW M4 GT4 (F82) que partilha com José Carlos Pires.

“Correu bem, foi um bom primeiro treino, obviamente que temos sempre algum trabalho para fazer. Pelo aquilo que pareceu, estamos bem posicionados e com um bom ritmo, mas só na qualificação é que vamos ter a certeza. Vai ser essencial dar uma volta sem apanhar muito tráfego no meio do circuito. Mas penso que, se fizermos o nosso trabalho, melhorarmos sessão a sessão, vamos estar a lutar pelos lugares da frente e é isso que queremos”, afirmou o piloto do carro bávaro inscrito na GT4 Pro.

O madeirense deixou Elias Niskanen, no Mercedes-AMG GT4 da Lema Racing que partilha com Carlos Pires, a pouco mais de meio segundo, que, no entanto, quando realizava uma volta ainda mais rápida, com o melhor segundo setor de todo o pelotão, apanhou tráfego no terceiro, não melhorando sua marca anterior.

No terceiro posto da geral ficou o Audi R8 LMS GT4 da Veloso Motorsport dividido por Patrick Cunha e Jorge Rodrigues, que se impuseram por pouco mais de um décimo de segundo na GT4 Bronze, à frente do Mercedes-AMG GT4 da NM Racing Team pilotado por Nil Montserrat e Alberto de Martín, inscrito na mesma divisão. A equipa de Barcelona esteve em muito bom plano, uma vez que na quinta posição da geral ficou o seu segundo carro, dividido por Guillermo Aso e Gilles Vannelet, superiorizando-se ao melhor dos McLaren 570S GT4, o da McLaren Barcelona – SMC Motorsport dividido por Andrius Zemaitis e Alejandro Geppert.

Daniel Teixeira foi o melhor dos concorrentes da categoria Turismos, com o Cupra TCR da JT59 Racing Team, imediatamente à frente dos mais rápidos da GTC. Nesta, Manuel Vistas e Ruben Vaquinhas, em McLaren 570s Trophy da Araújo Competição, superiorizou-se aos seus colegas de equipa do novel Aston Martin Vantage AMR GT4, Álvaro Ramos e Fernando Soares, ficando os dois concorrentes da classe GTX separados por 0,385s. No encalço deste duo ficou João Vieira, que se impôs na divisão Cup aos comandos do seu Porsche 911 Cup, seguido de Alvaro Fontes/Miguel Gomez, os melhores da M2 no BMW M2 CS Racing da Escuderia Faraón.

Borja Hormigos e Hector Hernández realizaram o décimo oitavo “crono” da geral no BMW M240i Racing da Autoworks Motorsport inscrito na divisão TC, onde os seis pilotos dos três carros do FPAK Junior Team evoluíram na pista algarvia.

A dupla do Mercedes-AMG GT4 da Racar, Manuel Gião e Carlos Vieira, não puderam participar na sessão de treinos-livres, dado o ‘spitter’ do carro alemão se ter partido nos testes. No entanto, a formação onde pontifica o Campeão em título e o ex-Campeão de Portugal de Ralis conta colocar o seu carro em pista amanhã

Amanhã realizam-se as duas qualificações, a partir das 11h05, ao passo que as duas corridas serão disputadas no domingo, a primeira às 11h00 e a segunda às 16h50, podendo estas ser seguidas em directo através das redes sociais da competição ou em diferido n’A Bola TV.

POS EQUIPA CARRO PILOTOS DIVISÃO TEMPO

01 Speedy Motorsport BMW M4 GT4 (G82) José Carlos Pires / Francisco Abreu GT4 Pro 1m52,10s

02 Lema Racing Mercedes-AMG GT4 Nuno Pires / Elias Niskanen GT4 Pro 1m52,557s

03 Veloso Motosport Audi R9 LMS GT4 Patrick Cunha / Jorge Rodrigues GT4 Bronze 1m53,541s

04 NM Racing Team Mercedes-AMG GT4 Alberto de Martín / Nil Montserrat GT4 Bronze 1m53,651s

05 NM Racing Team Mercedes-AMG GT4 Guillermo Aso / Gilles Vannelet GT4 Pro 1m54,159s

06 McLaren Barcelona – SMS Motorsport McLaren 570s GT4 Andrius Zemaitis /Alejandro Geppert GT4 Pro 1m54,186s

07 Batina Racing BMW M4 GT4 (F82) Sérgio Azevedo / Orlando Batina GT4 Pro 1m54,473s

08 Tockwith Motorsports Ginetta G55 GT4 Bruno Pires / Fábio Mota GT4 Pro 1m55,142s

09 Lema Racing Mercedes-AMG GT4 Luís Calheiros / Paulo Macedo GT4 Bronze 1m55,154s

10 Araújo Competição McLaren 570s GT4 Francisco Carvalho / Nuno Batista GT4 Bronze 1m55,313s

11 JT59 Racing Team Cupra TCR Daniel Teixeira TCR 1m57,858s

12Araújo Competição McLaren 570s Trophy Manuel Vistas / Rúben Vaquinhas GTX 1m58,177s

13 Araújo Competição Aston Martin Vantage AMR GT4 Álvaro Ramos / Fernando Soares GTX 1m58,562s

14 Garagem Aurora Porsche 911 Cup João Vieira Cup 1m59,620s

15 Escuderia Faraón BMW M2 CS Racing Alvaro Fontes / Miguel Gomez M2 1m59,620s

16 McLaren Barcelona – SMS Motorsport McLaren 570s GT4 Alfonso Colomina GT4 Bronze 1m59,966s

17 Speedy Motorsport Porsche Cayman GT4 Clubsport (981) André Nabais / Miguel Nabais GTX 2m00,333s

18 Autoworks Motorsport BMW M240i Racing Borja Hormigos / Héctor Hernández TC 2m01,515s

19 Tockwith Motorsports Ginetta G50 Tomás Pinto Abreu / Simon Moore GTX 2m03,522s

20 Escuderia Faraón Porsche 911 Cup Agustin Sanabria / Pablo Braz Cup 2m04,608s

21 Tockwith Motorsports Porsche 911 Cup Marcus Fothergill / Dave Bennet 2m06,140s

22 Tockwith Motorsports Ginetta G50 Steve Kirton / Jonathan Elsworth GTX 2m07,119s

23 PDAuto Audi RS3 LMS TCR Paulo Silva TCR 2m11,088s

24 Grupo TDS Cupra TCR Manuel Sousa / Luís Silva TCR 2m43,540s