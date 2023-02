CPV: A BOLA TV irá transmitir as corridas | AutoSport

As oito corridas que perfazem o calendário de 2023 do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) irão ter transmissão no canal desportivo A BOLA TV.

Depois de uma primeira temporada de sucesso com a promoção a cargo da Race Ready, o campeonato de velocidade mais importante de Portugal dá mais um passo fundamental para a sua reafirmação junto dos apaixonados pelo desporto automóvel.

O canal televisivo A BOLA TV foi lançado em setembro de 2012 e é um projeto do jornal desportivo homónimo. A BOLA TV é um canal temático de desporto cuja programação inclui não só informação, mas também transmissões em direto de várias modalidades, a par de espaços de opinião, magazines e formatos de entretenimento sempre ligados ao desporto, estando disponível nos pacotes de subscrição da MEO, Vodafone e Nowo, chegando a 70% das televisões portuguesas. O acordo alcançado com A BOLA TV vai além das transmissões em direto das corridas sempre que possível, podendo também estender-se ao portal www.abola.pt e pontualmente ao maior diário desportivo português.

Para Diogo Ferrão, CEO da Race Ready, esta parceria “é uma excelente notícia para o CPV e para todos os seus participantes. Em 60 anos, será a primeira vez que todas as corridas do CPV irão ter transmissão televisiva. Para tal ter sido possível, em 2022 conseguimos construir, em conjunto com as equipas, um campeonato com um número interessante de inscritos, com carros atrativos para os espetadores e corridas competitivas e interessantes que os deixem colados ao ecrã. As transmissões das corridas na A BOLA TV irão com certeza aproximar o campeonato aos milhares de fãs que nos acompanham um pouco por todo o país. Estamos muito entusiasmados com a época de 2023 do CPV e com as possibilidades que este acordo nos abre.”

Com oito corridas de 45 minutos planeadas para quatro eventos em Portugal e Espanha, a temporada do CPV arranca no primeiro fim de semana de maio, no Autódromo Internacional do Algarve, para um mês depois visitar o emblemático circuito espanhol de Jarama. No início de julho, a competição para carros de GT e Turismo visita o único circuito citadino da Península Ibérica para mais uma edição do muito aclamado Circuito Internacional de Vila Real. A temporada termina no último fim de semana de novembro, com a “finalíssima” no Autódromo do Estoril.



Ni Amorim, Presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), partilha do mesmo entusiasmo: “Todos sabemos que o impacto mediático é um factor importante na notoriedade e visibilidade do nosso desporto. A actual Direcção da FPAK faz avultados investimentos nesta área para garantir uma maior divulgação do desporto automóvel, logo é com bons olhos que vimos esta parceria acontecer. A BOLA TV, tal como o seu jornal, são marcos importantes a nível desportivo pelo que será uma mais-valia para o Campeonato de Portugal de Velocidade e sobretudo para aqueles que gostam de corridas e que assim vão poder acompanhar com regularidade e proximidade. Acho que saímos todos ganhar com esta parceria.”