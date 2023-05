CPV: 4 Máquinas TCR marcam presença na abertura de temporada | AutoSport

Os campeões em título da categoria TCR do Campeonato de Portugal de Velocidade e no ibérico Supercars Endurance garantiram a sua presença na prova de abertura das competições no Autódromo Internacional do Algarve, a que se juntaram novos protagonistas nesta classe.

Os TCR continuam a manter a sua presença no Campeonato de Portugal de Velocidade e no ibérico Supercars Endurance com quatro carros de três construtores e equipas diferentes – dois Cupra TCR, um Audi RS3 LMS TCR e um Hyundai Elantra N TCR.

Ao volante de um dos Cupra estará o vencedor do Supercars Endurance na categoria TCR, Daniel Teixeira. O piloto da JT59 Racing Team parte para a temporada com o objetivo de repetir os bons resultados obtidos o ano passado, mas terá a oposição dos seus grandes adversários de 2022 – António Coimbra e Luís Silva – já no primeiro evento.

O experiente duo da Sports & You mantém-se aos comandos de um Hyundai Elantra N TCR com o qual se sagrou Campeão de Portugal de Velocidade – TCR em 2022, tendo somado quatro triunfos.

A Pdauto colocará em pista um Audi RS3 LMS TCR, para Paulo Silva e Daniela Marques, dois pilotos que habitualmente militam no Campeonato de Portugal de Montanha, depois de participarem em 2021 em corridas do Supercars Endurance.

O segundo Cupra TCR está inscrito pelo Grupo TDS e será conduzido por outros dois animadores das provas de Montanha. A estrearem-se no revitalizado Campeonato de Portugal de Velocidade, Manuel Sousa volta a convidar Luís Manuel da Silva para partilhar o volante do seu Cupra TCR, um carro já visto a competir no Supercars Endurance em 2021.

Estes pilotos bater-se-ão pelo título de ‘Campeão de Portugal de Turismo’, tendo ainda como adversários os concorrentes das divisões TC e M2, formadas por carros como os BMW M2 Racing Cup, BMW M240i, Skoda Octavia, Ginetta G40, etc.

Diogo Ferrão, o CEO da Race Ready, sublinha a “importância dos TCR para os nossos campeonatos, uma vez que esta categoria é um dos pilares da nossa competição desde primeiro dia, para além de conferirem maior diversidade às grelhas de partida e criarem uma corrida dentro de outra corrida. Os protagonistas da luta pelo título de 2022 voltam a encontrar-se este ano a quem se juntam mais alguns concorrentes que terão, seguramente, uma palavra a dizer no desfecho de cada uma das provas.As lutas entre os TCR serão mais motivos de interesse para todos os aficionados, seja para aqueles que deslocarão aos circuitos, seja para os que seguirão toda a ação através da transmissão televisiva”.

As temporadas do Campeonato de Portugal de Velocidade e do ibérico Supercars Endurance têm o seu início no Algarve Welcome Spring, a realizar no Autódromo Internacional do Algarve de 5 a 7 de maio.