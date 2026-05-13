CPV 2026: Conheça as equipas nos GTX e GTX Am

O Algarve Iberian Racing Weekend marca o arranque da temporada de 2026 do Supercars Endurance no Autódromo Internacional do Algarve, palco que acolhe a primeira ronda do Iberian Supercars, do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Campeonato de Supercars de España. Para a grelha de GTC/Turismos, a abertura de época traz 28 carros e um pelotão de enorme diversidade técnica e competitiva, com representação nas divisões GTX, GTX Am, Cup, TC, TC+ e BMW M2 Cup Iberia. Com as grelhas separadas dos GT4, estas categorias ganham nova preponderância — os pilotos terão lutas mais intensas com adversários diretos, e o público ganha batalhas roda a roda entre máquinas verdadeiramente exóticas. A GTX é a que mais carros recebe e a GTX Am mostra uma boa receção com números interessantes no arranque da temporada.

GTX

Speedy Motorsport — O campeão ibérico em defesa do trono

Pompeu Simões é o nome a bater. Campeão de 2025 do Iberian Supercars e do Campeonato de Portugal de Velocidade na divisão GTX, o piloto regressa a Portimão determinado a defender as coroas conquistadas, alinhando com um nome sonante. Rafael Lobato, que fez algumas corridas com César Machado nos GT4 Pro, regressa à competição no Porsche Cayman GT4 CS do #2. Um campeão e talento já afirmado da velocidade nacional, com as cores da Speedy que também nesta divisão se assume como uma das principais candidatas.

Chefo Sport by Petrogold — O arsenal espanhol e jovem pérola lusa

A Chefo Sport by Petrogold é a estrutura mais numerosa da divisão GTX, com três Ligier JS2R em pista. O carro de ponta é o #133 de Ángel Santos e Alejandro Iribas, campeões do Supercars España em 2025 , que não virão ao Algarve de férias. O #22 é entregue a Alba Vázquez, e o #111 a Máximo Varela e Gabriel Caçoilo, este último oriundo da turma de 2023 do FPAK Junior Team. Caçoilo destacou-se nas corridas que fez no ano passado e mostrou pormenores que podem fazer dele um nome a ter em conta para o futuro. Três carros, três frentes de ataque — a equipa espanhola será uma dor de cabeça permanente para os rivais.

Veloso Motorsport — A aposta forte nos Ligier

A Veloso Motorsport realiza uma aposta forte na categoria GTC, fazendo-se representar na GTX com Artur Ferreira e Francisco Carvalho no Ligier JS2 RS do #35. Um dos nomes mais conhecidos da velocidade nacional que agora assume um novo desafio. Uma combinação que pode revelar-se muito competitiva.

Monteiros Competições — O BMW como carta trunfo

A Monteiros Competições aposta na força do seu emblemático BMW M4 GT4 (F82), entregue a Nathan Corbet e Jorge Rocha no #32. Um carro que já provou ser competitivo e uma equipa que conhece bem a competição são ingredientes suficientes para lutar pelos lugares do pódio.

Team CDRS — A França cruza a fronteira

A Team CDRS regressa ao campeonato com David Chiche ao volante do Ligier JS2R do #29. Uma presença internacional que enriquece a grelha e que traz consigo a experiência de uma estrutura habituada a competir com os Ligier em vários palcos europeus.

TRS — A estreia libanesa

Numa ambiciosa estreia no campeonato, a TRS entra com a jovem libanesa Stephanie Hobeika e António Duarte no McLaren 570S GT4 do #47. Mais uma piloto vinda de fora a apostar nos palcos ibéricos com um piloto que conhece a realidade nacional, com uma máquina competitiva.

Gianfranco Motorsport — Estreantes com potencial

A fechar a grelha GTX, a Gianfranco Motorsport apresenta os estreantes Rodrigo Pires e Bruno Salgado no Porsche Cayman GT4 do #20. Uma dupla nova no campeonato, e uma nova aposta da equipa, que permite alargar a presença da Gianfranco em 2026.

GTX Am

Team CDRS — A armada francesa

A Team CDRS é a estrutura mais numerosa da GTX Am, com três carros em pista. Guillaume Huber conduz sozinho o Ligier JS2R do #9; Christophe Isaac e Jean-Jacques Galli partilham o #43 num segundo Ligier; e Emmanuel Gachiteguy e Franck Labescat surgem no #57 ao volante de um Ginetta G50.

TRS — Dois McLaren na estreia

A TRS reforça a sua estreia no campeonato com dois McLaren 570S GT4 na GTX Am. Ivo Prada e Frederico Castro no #23, e Breno Arruda e Tiago Loureiro no #53, todos estreantes no Supercars Endurance, à exceção do conimbricense Tiago Loureiro, que já passou pela Art of Speed em anos anteriores.

Veloso Motorsport — O Ligier espanhol da equipa portuguesa

A Veloso Motorsport completa o seu programa GTC com Santiago Vallejo Alvarez e Marcos de Jorge Rodríguez no Ligier JS2 RS do #37. Uma dupla espanhola integrada numa equipa portuguesa, numa combinação que reflete bem o espírito ibérico do projeto.

Tockwith Motorsports — As Ginetta da Grã-Bretanha

A Tockwith Motorsports, presença já habitual nas competições ibéricas, atravessa o Canal da Mancha e traz dois Ginetta G55 ao Algarve. Steve Kirton e Jonathan Elsworth no #126, e António Almeida no #127. .