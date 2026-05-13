CPV 2026: Conheça as equipas nos GT4 Pro

O Supercars Endurance arranca este fim de semana a sua temporada de 2026 no Autódromo Internacional do Algarve, integrado no Algarve Iberian Racing Weekend — um evento que marcará simultaneamente o início do Iberian Supercars, do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Campeonato de Supercars de España.

A primeira ronda do ano evidencia, uma vez mais, o crescimento sustentado do principal campeonato de velocidade da Península Ibérica, reunindo uma impressionante grelha de 28 carros GT4 e 57 pilotos. Depois da elevada competitividade da época passada, que levou a títulos decididos na última curva da última corrida, as expectativas para 2026 são de ainda mais emoção e lutas em pista. É tempo de conhecer as equipas que alinham em GT4 Pro.

GT4 Pro

Speedy Motorsport — A maior força da grelha

A Speedy Motorsport é a estrutura com maior presença na grelha GT4 Pro. São quatro carros alinhados, liderados pelo duo formado por César Machado — campeão de GT do CPV e vencedor da GT4 Pro nos campeonatos ibérico e espanhol em 2025 — e pelo jovem estreante Tomás Teixeira, no Toyota GR Supra GT4 EVO2 do #4. A estrutura liderada por Pedro Salvador conta ainda com Lachlan Evennett e Mees Houben no #6 — dupla com presença regular nas GT4 European Series que usa Portimão como preparação para os compromissos europeus —, com os rookies Rúben Costa e Raúl Zunzarren no Porsche Cayman RS CS do #3, e com João Aguiar-Branco e Luís Tavares no Toyota #5, dupla que deu nas vistas nas últimas provas da temporada passada. A Speedy é a referência nesta era dos GT4 e o sucesso da equipa também vai de mãos dadas com o de César Machado, que desde o seu regresso soma dois títulos em dois anos. Esta temporada volta a ter um novo colega de equipa, situação que não o tem impedido de lutar pelos primeiros lugares. Pontos de interesse na dupla Tavares e Aguiar-Branco, que mostrou pormenores interessantes nas poucas corridas que fez em conjunto no final de 2025, e na estreia de Tomás Teixeira nos GT4, depois de se evidenciar nos Caterham.

Racar Motorsport — O campeão defende o trono

Mathieu Martins é um dos grandes focos de atenção desta temporada. Campeão de GT do Iberian Supercars e vencedor dos títulos de GT e GT4 Pro do Campeonato de Supercars de España em 2025, o piloto luso-francês mantém-se na Racar Motorsport ao volante do Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO, mas estreia um novo colega de equipa: o dinamarquês Anton Morsing, no #77. Uma das mudanças mais relevantes da categoria, que deixa em aberto a questão de como a nova dupla se irá entender dentro da garagem. Mathieu Martins é definitivamente um dos nomes a ter em conta para esta temporada. Tem consolidado a sua posição como um dos mais rápidos em pista e os títulos do ano passado confirmaram a boa campanha do piloto e da equipa, que finalmente chegou aos lugares pretendidos, num sinal de força do projeto. De salientar que esta dupla é 100% Aston Martin — dois talentos vindos da academia britânica.

Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal — O peso de uma marca

A presença oficial da Toyota faz-se sentir com o GR Supra GT4 EVO2 de Francisco Mora e do estreante Rodrigo Almeida no #26. Francisco Mora dispensa apresentações e o seu nome surge sempre nas referências dos maiores talentos da atualidade. Desde a sua entrada no Supercars Endurance tem estado na luta pelo título, sem sorte. Em 2025 assumiu o papel de piloto Toyota e este ano recebe um novo colega de equipa, Rodrigo Almeida. Almeida tem feito grande parte da sua carreira fora, passando pelo DTM e pela Porsche Cup Asia e, apesar da juventude, já tem experiência em várias realidades diferentes, surgindo com um ritmo competitivo forte — tendo no fim de semana passado competido no Japão. É uma das duplas a seguir com atenção e que deverá lutar pelas primeiras posições desde o início.

Gianfranco Motorsport — Juventude e ambição

O jovem sueco Joel Bergström junta-se a Roberto Faria no Aston Martin Vantage GT4 EVO do #722, numa dupla que combina a experiência de um piloto que já conhece a realidade nacional com talento nórdico e que poderá ter uma palavra a dizer na luta pela GT4 Pro. É mais uma dupla vinda da Academia Aston Martin, desta feita inserida na Gianfranco Motorsport, que surgiu em grande no Supercars Endurance com um projeto que começou forte, ambicioso e que já deu frutos.

Promotion Motorsport — BMW na carga

Operando como BMW Motorsport España, a Promotion Motorsport passou por uma reestruturação completa ao nível dos pilotos. Ján Durán, vencedor do título em 2024 ao lado de César Machado, e Eric Gené, que se estreia no campeonato, formam no #81 uma dupla com um BMW M4 GT4 EVO que se assume como forte candidata aos lugares da frente. É uma aposta forte da BMW, que chega com uma dupla com muito talento e ainda mais potencial. Os títulos ibéricos têm caído tendencialmente para estruturas e equipas portuguesas, mas esta dupla da BMW promete ser uma das mais fortes da temporada.

Veloso Motorsport — Tradição com reforço de peso

A Veloso Motorsport reforçou a sua aposta ao apresentar um Porsche Cayman RS CS na GT4 Pro, entregue a Philipp Gogollok, vice-campeão no campeonato alemão ADAC GT4, e ao ex-campeão nacional de ralis Carlos Vieira, no #888. Uma dupla que poderá assumir-se como uma das referências da categoria ao longo da temporada. É também uma dupla que desperta muito interesse. Carlos Vieira é um dos nomes incontronáveis e, além do talento reconhecido, tem já experiência na competição em velocidade. Gogollok traz juventude, irreverência e experiência de outros campeonatos.

McLaren Barcelona – SMC Motorsport — A estreia britânica

A estrutura espanhola traz um McLaren Artura GT4 para Rafael Rajani e Luis Aguiar no #25 — dois jovens oriundos do karting que fazem a sua estreia na categoria. Um carro que, na sua chegada ao CPV, será um dos mais observados da grelha.

Monteiros Competições — Estreia na GT4

Entre as novidades mais relevantes da grelha encontra-se a estreia da Monteiros Competições na categoria GT4, com um Aston Martin Vantage AMR GT4 entregue ao dinamarquês Louis Leveau e a Henrique Moura Oliveira no #52, ex-piloto do FPAK Junior Team que sobe da classe GTX, numa progressão natural que o campeonato tem sabido promover. Oliveira, irmão de Guilherme Oliveira, tem demonstrado uma progressão digna de nota e este passo permite-lhe continuar a sua evolução na Monteiros, que tem sido rampa de lançamento de muitos jovens. Com Leveau, formará uma dupla jovem, mas também com potencial para voos altos.

NM Racing Team — A consistência espanhola

A NM Racing Team apresenta Filip Vava e Tomás Granzella no #15, ao volante do Mercedes AMG GT4. Vava, que se tem destacado desde a sua entrada na competição, sobe da Pro-Bronze, onde conquistou o título espanhol, o que confirma a qualidade do trabalho da estrutura catalã na promoção dos seus pilotos.