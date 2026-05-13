CPV 2026: Conheça as equipas nos GT4 Pro Bronze

Depois de conhecermos as equipas no GT4 Pro, é tempo de conhecer as equipas na GT4 Pro-Bronze para o arranque da temporada 2026 da velocidade ibérica:

Gianfranco Motorsport — Os campeões em título

Alexandre Areia e Nuno Afonso, vencedores na classe do Iberian Supercars em 2025, mantêm-se fiéis à Gianfranco Motorsport e ao Toyota GR Supra GT4 EVO2 com que conquistaram o título no #44. Assumem novamente o estatuto de referências da divisão e chegam a Portimão com o alvo nas costas. Uma dupla que se destacou na temporada passada pela competitividade e velocidade. Acabam por ser uma aposta segura e um dos principais favoritos.

NM Racing Team — Alterações na composição

A NM Racing Team mantém em pista os pilotos que conquistaram o título da GT4 Pro-Bronze do Supercars España, mas com uma redistribuição: Guillermo Aso continua na divisão, agora acompanhado por Mario Pinazo no Mercedes-AMG GT4 do #36, enquanto Filip Vava subiu à Pro. Outra dupla a ter em conta numa divisão muito competitiva.

CV Performance x JP Motorsport — Fator surpresa

O Mercedes-AMG GT4 dividido por Kyam Potez e Himar Acosta será também um fator a considerar na luta pelas honras da divisão, com uma dupla que mistura experiências distintas.

Batina Racing — O regresso de Nuno Pires

A Batina Racing apresenta Orlando Batina e o regressado Nuno Pires no Toyota GR Supra GT4 EVO2 do #16. A Batina Racing tem consolidado a sua posição nas competições ibéricas, especialmente após a aposta no GR Supra, que permitiu um salto qualitativo significativo. A estrutura tem estado em destaque na Pro-Bronze e, depois de terminar uma parceria de longa data com Sérgio Azevedo, recebe Nuno Pires, que já conhece a competição. Outra dupla que deverá lutar pelos primeiros lugares.

Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal — Título de 2023 como referência

Francisco Abreu e José Carlos Pires no #11 são um dos duos mais experientes desta divisão. A reunião dos parceiros que conquistaram o título de 2023 torna esta dupla numa das mais perigosas para os candidatos ao trono. A experiência de Abreu e Pires é grande e ambos estão habituados às lutas da Pro-Bronze. Esta aposta dupla da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal é também sinal de solidez do campeonato, com duas duplas muito fortes a lutar por duas divisões diferentes.