CPV 2026: Conheça as equipas nos GT4 Bronze

É tempo de conhecer as equipas GT4 Bronze que vão iniciar a temporada 2026 do Supercars Endurance:

NM Racing Team — O campeão em título

Ricardo Costa, campeão da divisão no CPV e no Supercars España, mantém-se na NM Racing Team ao lado de Andrés Prieto no #97, com o Mercedes-AMG GT4. Uma dupla que disputará a totalidade da temporada e que parte como uma das favoritas naturais.

Racar Motorsport — De olho nas primeiras posições

Vasco Oliveira e o espanhol Ivan Velasco no Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO do #28 serão adversários sérios do campeão em título. Oliveira é um nome com provas dadas nesta divisão e chega com vontade de subir ao lugar mais alto do pódio.

Veloso Motorsport — Experiência e consistência

Luís Calheiros e Paulo Macedo no Porsche Cayman RS CS do #38 são uma das duplas mais consistentes desta divisão. A Veloso sabe como preparar um carro para o longo prazo, e isso pode fazer a diferença num campeonato decidido pela regularidade, com uma dupla que repete presença e, por isso, segue mais preparada para o arranque da temporada.

Autoworks Motorsport — BMW à conquista da Bronze

Borja Hormigos e Héctor Hernández no BMW M4 GT4 do #40 trazem mais uma marca diferente a uma divisão já bastante variada. Uma dupla espanhola com potencial para surpreender.

Nokotech Racing by Speedy — O lituano a seguir

Andrius Zemaitis conduz sozinho o Toyota GR Supra GT4 EVO2 do #8 sob a bandeira da Nokotech Racing by Speedy. Um piloto que conhece muito bem a realidade ibérica e que coloca em primeiro lugar a diversão, sem nunca esquecer a competitividade.

Gianfranco Motorsport — Ano de confirmação

Miguel e André Nabais partilham o Toyota GR Supra GT4 EVO2 do #58 e são também uma das duplas favoritas. Depois dos títulos conquistados em GT4 AM, deram o salto para a GT4 Bronze e, no ano passado, ingressaram na Gianfranco. Uma época para conhecer a equipa e o carro novo. Este ano, com a aprendizagem consolidada, os irmãos Nabais serão uma dupla a ter em conta.

McLaren Barcelona – SMC Motorsport — Ainda por definir

A lista de inscritos conta com um McLaren Artura GT4 da equipa SMC, mas ainda sem pilotos definidos.