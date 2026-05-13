CPV 2026: Conheça as equipas nos GT4 Bronze
É tempo de conhecer as equipas GT4 Bronze que vão iniciar a temporada 2026 do Supercars Endurance:
NM Racing Team — O campeão em título
Ricardo Costa, campeão da divisão no CPV e no Supercars España, mantém-se na NM Racing Team ao lado de Andrés Prieto no #97, com o Mercedes-AMG GT4. Uma dupla que disputará a totalidade da temporada e que parte como uma das favoritas naturais.
Racar Motorsport — De olho nas primeiras posições
Vasco Oliveira e o espanhol Ivan Velasco no Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO do #28 serão adversários sérios do campeão em título. Oliveira é um nome com provas dadas nesta divisão e chega com vontade de subir ao lugar mais alto do pódio.
Veloso Motorsport — Experiência e consistência
Luís Calheiros e Paulo Macedo no Porsche Cayman RS CS do #38 são uma das duplas mais consistentes desta divisão. A Veloso sabe como preparar um carro para o longo prazo, e isso pode fazer a diferença num campeonato decidido pela regularidade, com uma dupla que repete presença e, por isso, segue mais preparada para o arranque da temporada.
Autoworks Motorsport — BMW à conquista da Bronze
Borja Hormigos e Héctor Hernández no BMW M4 GT4 do #40 trazem mais uma marca diferente a uma divisão já bastante variada. Uma dupla espanhola com potencial para surpreender.
Nokotech Racing by Speedy — O lituano a seguir
Andrius Zemaitis conduz sozinho o Toyota GR Supra GT4 EVO2 do #8 sob a bandeira da Nokotech Racing by Speedy. Um piloto que conhece muito bem a realidade ibérica e que coloca em primeiro lugar a diversão, sem nunca esquecer a competitividade.
Gianfranco Motorsport — Ano de confirmação
Miguel e André Nabais partilham o Toyota GR Supra GT4 EVO2 do #58 e são também uma das duplas favoritas. Depois dos títulos conquistados em GT4 AM, deram o salto para a GT4 Bronze e, no ano passado, ingressaram na Gianfranco. Uma época para conhecer a equipa e o carro novo. Este ano, com a aprendizagem consolidada, os irmãos Nabais serão uma dupla a ter em conta.
McLaren Barcelona – SMC Motorsport — Ainda por definir
A lista de inscritos conta com um McLaren Artura GT4 da equipa SMC, mas ainda sem pilotos definidos.
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